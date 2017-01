Petrović: U Tursku idemo da se uigramo, dobit ćemo stopera, a Lendrić će "mljeti" na proljeće

FK Željezničar danas putuje u Antaliju u Tursku na pripreme za proljetni dio sezone u Premijer ligi BiH, a medijima se prije polaska obratio šef stručnog štaba Plavih Slavko Petrović.

Plavi u Tursku idu bez stopera, ali će taj problem biti ubrzo riješen."Stopera ćemo dobiti tokom ove sedmice, priključit će nam se na pripremama u Antaliji. Tu smo poziciju riješili, moći ćemo ugiravati kompletnu ekipu, što je i cilj. Kašnjenje od nekoliko dana nije problem, jer igrač radi permanentno", izjavio je Petrović.Spekuliše se da bi novi stoper mogao biti Ivan Kostić."Ne bih govorio o imenima dok ne bude zvanično. Imamo nekoliko varijanti, jedan će stoper doći sigurno", dodao je trener Željezničara.On je u potpunosti zadovoljan dosadašnjim pripremama te očekuje da ekipa bude maksimalno spremna za nastavak sezone."Odradili smo korektno pripreme u Hercegovini, uslovi su bili puno bolji nego ovdje, radili smo s loptom. Sada nam preostaje uigravanje, čeka nas naporan rad. Očekujemo da će se igrači vratiti iz Antalije 'na koljenima', a onda nam ostaju još dvije sedmice da ih osposobimo i osvježimo, kako bi dobili na eksplozivnosti i brzini. Cilj je da krenemo maksimalno od prvog kola", rekao je Petrović.S ekipom neće putovati ni Sandi Križman, koji je raskinuo ugovor."Odluka je donesena u ponedjeljak zbog više faktora. Progledali smo mu kroz prste netreniranje tokom pauze, za to je snosio platu kazne, a i za višak kilaže je platio visoku kaznu. Pokušali smo mu dati još jednu šansu, ali ako igrač odradi jedan trening u Međugorju, a potom se šetka po teretani, to nije ono što je potrebno Željezničaru. Raskinuli smo ugovor, on je dužan donijeti obeštećenje klubu. Fokusiramo se na drugu stranu", jasan je bio šef stručnog štaba FK Željezničar.Praznine na krilima neće biti."Imamo Zakarića, koji trenira odlično, a desno je Miroslav Stevanović. Tu je i Crnov, koji će, nadam se, prići ekipi u ovih 12 dana u Antaliji. Imamo i mladog Žerića koji kvalitetno radi. Sa četiri igrača na dvije bočne pozicije možemo biti zadovoljni. Dolaskom stopera ćemo riješiti najveći problem", kazao je Petrović.Od napadača Ivana Lendrića i Steve Nikolića mnogo očekuje."Da je ostao Križman, bilo bi bolje, ali ni on nije igrao u napadu. Nikolić je odradio dobre pripreme, tako da će biti kvalitetniji nego u prvom dijelu. Lendrić je postao prava mašina, on će mljeti i pomoći da ostvarimo ciljeve", završio je Petrović.Kako saznaje portal Klix.ba, s ekipom neće putovati ni Kerim Memija , koji je pronašao novi klub.