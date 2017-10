Petrović pred Široki Brijeg: Moramo osvajati bodove, ne želimo se boriti za opstanak

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Trener Slobode Slavko Petrović na konferenciji za medije, pred meč koji njegova ekipa u okviru 12. kola Premijer lige BiH igra protiv Širokog Brijega, kaže da su bodovi iz tog meča neophodni za tuzlanski tim.

Petrović smatra da je Široki Brijeg jedna od najboljih ekipa u našoj ligi te da njihov sistem igre s tri igrača u odbrani pravi problem gotovo svakoj ekipi u BiH.



"Igramo protiv Širokog Brijega, ekipe koja igra drugačiji nogomet nego sve ostale ekipe u našoj ligi. Igraju s tri igrača u odbrani, a to je sistem koji ne odgovara ekipama iz Bosne i Hercegovine i ove sezone primili su samo jedan pogodak. Čitavu nedjelju smo pokušali raditi na tome da raširimo njihove linije kretanja koje su uske, a nama su bodovi u ovom meču veoma bitni. Protiv Sarajeva smo rano ostali s igračem manje, ali kada imaš igrača manje gotovo čitavu utakmicu u polju, onda je to nenadoknadivo. Iz ove krize se možemo izvući jedino ako budemo igrali kao protiv Sarajeva, Željezničara i drugo poluvrijeme protiv Borca", kazao je na konferenciji za medije Slavko Petrović.



Trener Slobode dodao je da njegova ekipa do zime mora osvojiti što je više moguće bodova kako ne bi došli u situaciju da se bore za opstanak.



"Ukoliko budemo osvajali malo bodova, dolazimo do borbe za opstanak koju niko nije očekivao pa zbog tog moramo ozbiljno shvatiti ovu utakmicu. Moramo sakupiti dovoljan broj bodova do zime i nadam se da jednom dobrom serijom rezultata možemo doći do mjesta koje bi nas odvelo u Ligu za prvaka. Nemamo prava na grešku u ovoj utakmici, pozivam sve navijače i simpatizere Slobode da kao i mnogo puta do sada budu podrška igračima u ovoj utakmici", završio je Petrović.



Podsjećamo, meč između Slobode i Širokog Brijega na rasporedu je u subotu od 17 sati.