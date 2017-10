Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Ekipa Slobode poražena je od Širkog Brijega rezultatom 3:0, a nakon meča trener tuzlanskog tima Slavko Petrović bio je vidno nezadovoljan zbog poraza njegovog tima.

Ekipa Slobode poražena je od Širkog Brijega rezultatom 3:0, a nakon meča trener tuzlanskog tima Slavko Petrović bio je vidno nezadovoljan zbog poraza njegovog tima.

On je istakao kako je Sloboda ovim porazom prinuđena na borbu za opstanak, te da to sada treba biti jasno svakom navijaču kluba.



"Ovo je težak poraz za nas. Moja ekipa je zakazala u svim segmentima, a Široki Brijeg sasvim zasluženo je slavio u ovom meču. Igrači koji misle da su veliki igrači su danas vidjeli koliko mogu s obzirom na to da smo igrali protiv jedne ozbiljne ekipe, tako da i klub i trener mogu vidjeti gdje stojimo i šta nam nedostaje. Nama nedostaje više boraca i kvalitetnijih igrača jer ovako nema svrhe. Mi smo sada ušli u borbu za opstanak i ko to nije shvatio sada mislim da nikada neće ni shvatiti", rekao je Petrović nakon meča.







S druge strane trener Širokog Brijega Goran Sablić bio je zadovoljan zbog pobjede njegove ekipe koja se s ova tri boda vratila u borbu za titulu prvaka Bosne i Hercegovine.



"Ovo je važna pobjeda za nas, mislim da smo u dobroj formi što se može vidjeti i po rezultatima i po našoj igri. Prvenstvo je dugo, a Široki Brijeg može puno, posebno na ovaj način na koji radimo. Ukoliko budemo nastavili ovako, mislim da se može očekivati od nas puno u nastavku sezone", rekao je Sablić nakon meča.







Nakon 12 odigranih utakmica Široki Brijeg se nalazi na drugoj poziciji s 25 osvojenih bodova, dok je Sloboda na 11. mjestu s devet osvojenih bodova.