Petrović na mukama: U oslabljenom sastavu dočekujemo nezgodnog protivnika

Ibrahim Škahić. i Slavko Petrović (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

U okviru 14. kola nogometne Premijer lige BiH fudbaleri tuzlanske Slobode u subotu dočekuju ekipu Krupe na Vrbasu. U povodu odigravanja utakmice na Gradskom stadionu Tušanj u Tuzli danas je upriličena konferencija za medije na kojoj su se medijima obratili šef stručog štaba Slobode Slavko Petrović i fudbaler Ibrahim Škahić.

Crveno-crni tim trenutno je u teškoj poziciji s obzirom na to da Petrović sutra neće moći računati na šest igrača.



Kako je istakao, poraz u Bijeljini su skupo platili jer Mehmedagić, Ćulum, Ordagić i Hajrlahović zbog povreda duži vremenski period neće biti u trenažnom procesu, kao ni Lazevski i Husić koji su također zbog povreda od ranije izvan terena.



"Ove sedmice smo imali puno igrača iz omladinskog pogona u trenažnom procesu, kako bismo vidjeli ko nam može pomoći i na koga možemo računati u ovoj utakmici. Nekoliko imena koja dosad nisu bila u prvih 11 ili na klupi, sigurno će se naći protiv Krupe", kazao je Petrović.



Krupu ocjenjuje kao uigranu ekipu koja već duže vremena igra zajedno.



"To je ekipa koja je kvalitet pokazala i prošle godine. Nije iznenađenje u ovoj ligi i sigurno s razlogom stoji na visokom petom mjestu. Također, ovo je sigurno i jedna od najviših ekipa u ligi, ako se pogledaju određeni igrači, kao što je Vukotica koji je visine 201 centimetar ili Faić sa 195 centimetara. Moramo na utakmici biti pametni i sve prekide što je više moguće savladati i imati ih što dalje od našeg gola", naglašava strateg Tuzlaka.



Ako se pogledaju dosadašnji rezultati, Petrović nastavlja da se slobodno može reći da na Tušanj dolazi jedna veoma neugodna ekipa.



"Mi smo skautirali na nekoliko utakmica našeg protivnika i vidi se da imaju strahovitu tranziciju po osvojenoj lopti i zaista kontru igraju idelano. S naše strane ćemo pokušati sve, koliko je u ovom trenutku moguće, kako bismo došli do bodova koji su nam neophodni", potcrtava Petrović.



Fudbaler Ibrahim Škahić navodi da su Slobodini igrači svjesni činjenice da im sutra dolazi izuzetno kvalitetna ekipa s kojom su imali mnogo problema u prošloj sezoni.



"Nalazimo se u jednoj krizi rezultata, a najbolji način da izađemo iz toga je pobjeda. Uradit ćemo sve kako bismo to i postigli", dodao je Škahić.



Susret Slobode i Krupe na rasporedu je sutra na tuzlanskom stadionu Tušanj od 16:30 sati.