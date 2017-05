Petrović: Ako penal dosuđen Zrinjskom odluči titulu to će biti tužno za cijelu državu

Trener Željezničara Slavko Petrović je prilikom gostovanja na BHRT-u u emisiji "Pregled kola" prokomentarisao dosuđeni penal za Zrinjski u duelu protiv Radnika kazavši da bi bila tuga ukoliko bi taj penal odlučio prvaka Bosne i Hercegovine.

Željezničar je u 9. kolu Lige za prvaka BiH poražen u gostima od Sarajeva rezultatom 1:0. Plavima je u tom meču trebao barem bod kako bi posljednje kolo dočekali kao lideri tabele.Poraz od Sarajeva i ne bi bio koban za Plave da Zrinjski u gostima nije savladao Radnik iz Bijeljine. Mostarci su u sudijskoj nadoknadi golom iz penala stigli do preokreta i pobjede rezultatom 2:1 čime su zauzeli prvo mjesto na tabeli i sada su na korak do odbrane titule.Upravo je taj penal ključna tema iz tog meča, a konsultant BHRT-a za suđenje u Premijer ligi Boro Elčić ocijenio je da je penal neopravdano dosuđen . Petrović smatra da bi "bilo tužno da taj penal odluči prvaka"."Ako taj penal odluči šampionsku titulu, to bi bilo baš tužno za cijelu državu", kazao je trener Željezničara koji se prethodno izvinio navijačima Plavih kao i Upravi kluba.Željezničar u posljednjem kolu na svom terenu dočekuje Radnik, dok Zrinjski dočekuje Slobodu. Aktuelni prvak države Zrinjski (61) ima bod više od Željezničara (60).Šansu da osvoji titulu ima i Sarajevo (59) koje u posljednjem kolu narednog vikenda gostuje Krupi. Sarajevo za osvajanje prvog mjesta treba pobjedu u Krupi te poraz Zrinjskog i poraz ili remi Željezničara.