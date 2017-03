Payet otvoreno o napuštanju West Hama: Bilo mi je dosadno igrati u defanzivnom sistemu

Foto: EPA

Zimski prelazni rok u Engleskoj, bez ikakve sumnje, obilježio je Dimitri Payet. Francuz je konačno progovorio o razlozima napuštanja West Hama sa kojim se rastao u nimalo prijateljskim odnosima.

Payet je bio miljenik navijača Čekićara, ali je u januaru odbio igrati kako bi ga klub prodao Marseilleu, što je na kraju i učinjeno.



"Nije mi odgovarao stil igre. Bilo mi je dosadno igrati u defanzivnom sistemu. S druge strane, trener Marseillea Rudy Garcia dijeli moju nogometnu filozofiju i izbor novog kluba je bio lagan", rekao je Payet francuskim novinarima, koje je zanimalo šta bi bilo da ga Bilić nije prodao.



"Da sam ostao u Londonu još šest mjeseci, to bi bilo izgubljenih šest mjeseci u kojoj karijeri. Tako nisam imao prostora za napredak i bio mi je potreban novi izazov", dodao je Payet koji je otkrio kako je Biliću rekao da želi otići nakon Evropskog prvenstva.



"Sa Bilićem sam pričao nakon završetka Eura i rekao mu da želim napustiti klu, ali me niko nije shvatao ozbiljno. Rekao sam mu šta želim i da sam spreman snositi posljedice, ali me klub nije želio prodati tada. U januaru sam donio konačnu odluku", izjavio je Payet, koji je potvrdio i da je njegova porodica koja se nije navikla na život u engleskoj prijestolnici jedan od razloga odlaska.