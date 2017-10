Paulinho: Privilegija je trčati za Messija kako bi on pokazao kvalitet

Paulinho (Foto: EPA-EFE)

Iznenađujuće ljetno pojačanje Barcelone, brazilski nogometaš Paulinho, izjavio je da se dobro snašao u katalonskom klubu te da rado trči kako bi "izvukao" najbolje iz najveće zvijezde kluba, Lionela Messija.

Paulinho se pokazao kao kvalitetan igrač te bi mogao debitovati u Ligi prvaka protiv Olimpiacosa.



"Igranje uz Messija je posebna stvar. Privilegija je trčati za njega kako bi on mogao pokazati svoj kvalitet, nevjerovatan je", izjavio je Brazilac.



Činjenica da se brzo prilagodio stilu igre Barcelone je iznenadila mnoge, ali ne i njega.



"Uvijek sam igrao na poziciji na kojoj sam sada. Imam slobodu ovdje i u reprezentaciji, mogu postići gol i asistirati. To je moja uloga, to su moje karakteristike, učinit ću sve da pomognem saigračima. Bilo je nepovjerenja kad sam došao, ali sam imao podršku ljudi koji su odlučili da me dovedu. Debi je bio težak, no, sada sam siguran da mogu napredovati uz pomoć saigrača", rekao je Paulinho.



Zbog nastupa u Ligi prvaka je veoma uzbuđen.



"Šansu moram maksimalno iskoristiti, jer se prilike u životu ne ukazuju baš često. Liga prvaka me oduševljava više nego bilo koje takmičenje na svijetu", završio je Paulinho.