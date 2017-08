Paul Ince: Zaboravite Coutinha, Milner je najbolji igrač Liverpoola

Prema tvrdnji nekadašnjeg nogometaša Liverpoola Paula Incea, James Milner je važniji igrač od Philippea Coutinha za ekipu Redsa koju predvodi menadžer Jurgen Klopp.

Prema tvrdnji nekadašnjeg nogometaša Liverpoola Paula Incea, James Milner je važniji igrač od Philippea Coutinha za ekipu Redsa koju predvodi menadžer Jurgen Klopp.

Did Paul Ince say James Milner is our best player over Coutinho? #LFC #AudiCup pic.twitter.com/Om5anN460h — #BROKEN SamuraiT-X (@SamuraiTX90) August 2, 2017

🗣 Paul Ince: "James Milner is Liverpool's best player, better than Coutinho." #LFC pic.twitter.com/hik65D9emJ — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 2, 2017

Paul Ince: For me Milner is the best player in the whole team pic.twitter.com/6zm21pbFFZ — Shanta Firmino (@Coppin_LFC) August 2, 2017

Ince je posmatrao utakmicu Audi Cupa u kojoj je Liverpool poražen od Atletico Madrida te je izjavio da je Milner vredniji ekipi Liverpoola od prošlosezonskog najboljeg strijelca Coutinha koji je postigao 14 golova.Brazilski internacionalac Coutinho se povezuje s Barcelonom, što izaziva nezadovoljstvo navijača Liverpoola, no, Ince smatra da bi klub lakše podnio odlazak dvadesetpetogodišnjeg Brazilca, nego Milnera kojeg smatra najboljim igračem u Kloppovom timu."Zaboravite Coutinha, James Milner je najbolji igrač Liverpoola. On može igrati na svakoj poziciji", rekao je Ince tokom prijenosa utakmice na ITV4.Neki navijači smatraju da je Ince pretjerao pa je bilo i nekoliko komičnih reakcija na Twitteru.