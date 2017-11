Pakao Santija Cazorle: Nakon osme operacije spašavali su mi nogu od amputacije

Nogometaš Arsenala Santi Cazorla već godinu dana nalazi se van trenažnog procesa, a ovaj sjajni vezni igrač u razgovoru za špansku Marcu otkrio je sve patnje i bolove koje je nakon teške povrede skočnog zgloba proživljavao.

Nogometaš Arsenala Santi Cazorla već godinu dana nalazi se van trenažnog procesa, a ovaj sjajni vezni igrač u razgovoru za špansku Marcu otkrio je sve patnje i bolove koje je nakon teške povrede skočnog zgloba proživljavao.

Cazorla imao osam operacija, povratak na teren izgledao kao nemoguća opcija (Foto: EPA-EFE)

Topnici su sjajno počeli prošlu sezonu, a sedmom uzastopnom pobjedom protiv Ludogoretsa rezultatom 6:0 ne samo da su najavili borbu za titulu, već su dali potvrdu da u proteklih nekoliko godina igraju možda i najbolji fudbal. Santi Cazorla u formaciji s tri vezna nogometaša obavljao je funkciju playmakera, međutim nakon 56. minute kada je uz veliki aplauz napustio teren, njegova karijera totalno je stala.U početku se očekivao povratak na teren u najdužem roku od mjesec dana, a prvi problemi pojavili su se na konferenciji za medije u kojoj je Wenger otkrio da ne zna o kojoj povredi je kod Cazorle riječ. Dok su utakmice koje je igrao trajale, Cazorla kaže da nije osjećao bol te da su problemi bili tek kada se noga ohladi."Kada bih se zagijavao, noga mi je bila dobro i nisam osjećao bol. No, kada bi se noga ohladila nakon utakmice, plakao bih noćima od bolova", kazao je nogometaš Arsenala.Prvu povredu Cazorla je doživio 2013. godine u meču koji je igrala Španija protiv Čilea kada je povrijedio skočni zglob, da bi 2015. zbog povrede lijevog koljena opet morao van terena. Ipak, kada se činilo da će sve biti u najboljem redu i da je vrijeme za novi povratak na teren, bolovi u skočnom zglobu u 2016. godini uvjetovali su drugu operaciju, a broj je u veoma kratkom periodu završio na čak osam operacija."Moramo vam nešto reći. Vaš zglob izgleda katastrofalno, a ako ikada u životu budete hodali sa sinom u dvorištu, vi ćete biti sretan čovjek. Nažalost, možda ostanete bez zgloba, jer mi smo bespomoćni", kazali su ljekari Cazorli.Teška povreda koju je doživio uvjetovala je njegov povratak u Španiju, a ljekar koji se bavio njegovom nogom rekao je kako u životu nije vidio tako uništenu ahilovu tetivu koje je nedostajalo čak osam centimetara.Bezazlena povreda članka napravila je pravo pakao od života Cazorli, a kako kaže, na teren će se vratiti sigurno. Podsjećamo, Arsenal je Špancu produžio ugovor do 2018. godine."Često šetam i to me spašava. Nedavno mi je prišla jedna žena s djetetom i rekla da izgledam kao Santi Cazorla iz Arsenala. Nije mi vjerovala kada sam rekao da sam to zapravo ja. Ljudi mi često govore da ličim na Cazorlu koji je igrao za Arsenal i Španiju. Šta ću, smijem se i to me drži. Poruke mojih prijatelja također mi mnogo znače, a ja sam im obećao da ću se vratiti na teren. Sigurno hoću", kazao je na kraju razgovora za Marcu Santi Cazorla.