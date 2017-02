Ovog vikenda nastavlja se Premijer liga BiH

Bosanskohercegovačka nogometna Premijer liga nastavlja se ovog vikenda, nakon više od dva mjeseca zimske pauze.

Bosanskohercegovačka nogometna Premijer liga nastavlja se ovog vikenda, nakon više od dva mjeseca zimske pauze.

Raspored susreta

U prvom dijelu odigrano je 18 kola, a sada slijede još četiri kola prije nego što se formiraju dvije lige po šest ekipa, za prvaka i za opstanak.Nakon 18 kola u najboljoj poziciji je aktuelni prvak Zrinjski, koji ima četiri boda prednosti nad Sarajevom i šest više od Željezničara. To su tri ekipe koje će se najvjerovatnije boriti za najviši plasman, s obzirom na igrački kadar koji posjeduju. Za plasman u Ligu za prvaka još se bore Krupa, Radnik, Sloboda i Široki Brijeg. Na dnu tabele nalaze se Čelik i Olimpic, a s obzirom na bodovnu razliku najbliži su napuštanju premijerligaškog društva. No, očekivati je da u preostala četiri kola pokušaju da se što više približe konkurentima da bi uoči Lige za opstanak zadržali što realnije šanse da zadrže premijerligaški status.Devetnaesto kolo ne donosi niti jedan veliki derbi, ali se očekuje nekoliko zanimljivih utakmica. Prije svega, to se odnosi na meč u Doboj Kaknju gdje Mladost dočekuje Slobodu.Radnik u Bijeljini igra protiv Olimpica koji predvođen novim stručnim štabom i upravom najavljuje mnogo bolje igre. Željezničar ide u goste Krupi, a Sarajevo na Koševu dočekuje Vitez. Vodeći Zrinjski ide u goste Čeliku, a Široki Brijeg igra protiv Metalleghea u Banjoj Luci.Mladost - Sloboda (subota, 14 sati)Radnik - Olimpic (subota, 14 sati)Metalleghe - Široki Brijeg (subota, 14:30 satiČelik - Zrinjski (subota, 17 sati)Sarajevo - Vitez (nedjelja, 13 sati)Krupa - Željezničar (nedjelja, 14.30 sati)