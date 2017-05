Legenda bh. nogometa Ivica Osim na današnji dan prije 25 godina u Beogradu je podnio ostavku na mjesto selektora reprezentacije Jugoslavije.

Na konferenciji za medije objasnio je da je razlog ostavke bio početak agresije na grad Sarajevo, ali i na ostatak teritorije Bosne i Hercegovine.



"Opet vam kažem, a to sam već ponovio, da ne vjerujem da mogu ići, niti ću ići, ni u Firencu, ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim, ovako ljudski, i ako me neko bude pitao, tu nema problema nikakvih, to je moj privatni gest, a vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka, a ja neću da govorim radi čega i da objašnjavam, jer vi to vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono jedino što mogu da učinim za taj grad pa da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava", riječi su Štrausa s Grbavice na pomenutoj konferenciji za medije.



Njegov govor označio je i konačan kraj reprezentacije Jugoslavije koja na kraju nije ni otišla na Evropsko prvenstvo u Švedsku.



Umjesto nje zaigrala je Danska i postala evropski prvak.