Osim potvrdio: Obavio sam razgovor s ljudima iz NSBiH, sada čekam odluku

Foto: Arhiv/Klix.ba

Članovi Komisije za imenovanje novog selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivica Osim, Duško Bajević, Sead Kajtaz i Zvjezdan Misimović obavili su nedavno razgovor s Amarom Osimom, što je za naš portal i potvrdio bivši trener Željezničara.

