Osim: Možda baš u utakmici protiv Belgije povratimo imidž ekipe koja grize na terenu

Počasni predsjednik NSBiH Ivica Osim trenutno je u Grazu u Austriji, gdje obavlja redovne liječničke kontrole.

Razgovor je počeo sa pitanjima o zdravlju, a zatim o susretu kojeg svi s nestrpljenjem očekujemo.



"Kad me pitate za zdravlje, za sada je sve uredu. Idem na kontrole, pijem redovno lijekove i kažu da je za sad dobro. A, dok čovjek živi ne treba se žaliti. Uglavnom dobro je. Stignem da pogledam i neke utakmice u ovim mlađim kategorijama. Te utakmice me ne sekiraju, lijepo se igra i tereni su odlični. Ima ovdje dosta naše djece, pa gledam da vidim ima li kakvog našeg da nam ne promakne. Polako se i pakujem da dođem u Sarajevo na utakmicu. Ovo što čitam po medijima o Belgiji, gdje od njih pravimo apsolutne favorite i govorimo u hvalospjevima, mislim da je to dobro i da nam odgovara jer smo poznati kao velike 'inadžije'. To nama ide u prilog jer možemo pokazati da nije sve tako kako većina ljudi misli. Da Belgija ima dobar tim i da su jaki to znamo, ali da moraju pobijediti, to ne znamo. Po mom mišljenju, ova kampanja koja je napravljena da protiv Belgije nemamo šta tražiti, to bi nam trebalo ići u prilog", rekao je Osim.



U svojoj trenerskoj karijeri imao je veliki broj utakmica koje su nosile prefiks odlučujuće. Zna jako dobro pod kakvim su igrači pritiskom i kako se nositi s njim.



"U ovoj situaciji moramo svi pomoći igračima. Kad kažem svi tu mislim i na medije, psihologe. Moramo znati na šta ekipa reaguje, da li na inat, da li na patriotizam. Kako izazvati revolt kod igrača da ponovo dođu u situaciju da se dokazuju, da stisnu zube i da pokažu da oni nisu takvi kao što se misli. Sve su to bitne stvari o kojima se mora voditi računa pred ovakvu utakmicu", istakao je Osim.



Prati formu naših igrača i kako kaže, dobro je što većina njih, igra u svojim klubovima.



"Dobro je što nam većina igrača igra u svojim klubovima ali meni je najvažnije da oni dođu na pripreme zdravi i živi i ja bih rekao, da dođu 'normalni'. Kad to kažem, mislim da oni trebaju da shvate dokle smo došli i da počnu da razmišljaju na malo drugačiji način. Treba da znaju šta se od njih očekuje. Treba da znaju da od njih ima boljih, ali da nema toliko boljih da unaprijed moraju izgubiti. Ja sam siguran da mi imamo svoju šansu u ovom susretu a Belgijanci nek razmišljaju o tome", rekao je Osim.



Belgiju dočekujemo na Grbavici, stadionu za koji su Osim i selektor Baždarević posebno emotivno vezani.



"Ako budu naši igrači 'zapeli' na Grbavici koliko je Meša 'zapinjao' dok je igrao na tom stadionu, onda se nemamo šta sekirati. Ne bi bilo loše da im oni, koji ih okružuju, pričaju malo o tome, da znaju kako se tamo igra. Nije loše i da se reprezentacija malo vrati u Sarajevo. Nadam se da mi neće zamjeriti na ovom što sam rekao, ali nije loše nekad malo nešto i promijeniti. Nikad ne znaš gdje i kad možeš nešto dobiti. Možda baš u ovoj utakmici povratimo imidž ekipe koja grize na terenu, a to smo izgubili, htjeli to neki priznati ili ne. Hajde da mi ovo odigramo pa ćemo onda vidjeti, bit ćemo pametniji", u svom stilu zaključio je Osim u razgovoru za službenu stranicu NSBiH.