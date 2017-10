Juniori Željezničara odigrali su meč bez pobjednika u Zagrebu protiv Lokomotive u prvoj utakmici Omladinske Lige prvaka, a rezultat je na kraju bio 1:1.

Obje ekipe oprezno su počele meč, a prvi udarac na meču viđen je u osmoj minuti kada je Hajdarević šutirao s distance, ali Vasilj lagano brani njegov udarac. U 16. minuti Lokomotiva je imala veliku priliku, ali je udarac Skansija glavom odbranio Dujmović.



Žerić je uzvratio dvije minute nakon toga, ali je njegov udarac s distance završio malo pored gola domaće ekipe. Ekipa Omera Joldića u više navrata pokazala je sjajnu kombinatoriku u igri, a u 24. minuti nakon jedne takve akcije Šabanadžović je šutirao, ali domaći golman brani njegov udarac.



Priliku za vodstvo Plavi su imali i u 27. minuti, no Žerić je iz slobodnog udarca iz dobre pozicije šutirao preko gola. Željezničar je nastavio konstantne pokušaje prema golu Lokomotive, a u 34. minuti Dacić je sjajno šutirao, ali Vasilj krajnjim naporom brani njegov udarac.



Puno bolja igra u prvom poluvremenu u kojem su mogli postići nekoliko pogodaka, Željezničaru se isplatila u 41. minuti. Šehić je centrirao s desne strane, a Beširević pogodio za vodstvo gostujuće ekipe. Do poluvremena Mujagić je je imao veliku priliku nakon asistencije Žerića, ali mu je golman Lokomotive zaustavio udarac glavom.



Na početku drugog poluvremena, tačnije u 50. minuti, Šabanadžović je šutirao, ali golman Lokomotive brani njegov udarac. Domaći igrači su nakon toga krenuli ofanzivnije prema golu Željezničara, a nakon desetominutnog pritiska koji su defanzivci Plavih izdržali, uslijedio je novi period u kojem su aktuelni juniorski prvaci BiH mogli postići ne jedan, nego više pogodaka.







Prvo su u 60. minuti Velić i Mujagić komplikovali pred golom Lokomotive u odličnoj sitauciji, a dvije mintue nakon toga Velić je atraktivno probao, no lopta odlazi preko gola. U 65. minuti Žerić nakon velike prilike ne pogađa gol Lokomotive, da bi samo minutu nakon toga Velić još jednom šutirao, ali ovaj put pored gola.



U istoj minuti Žerić je još jednom izašao oči u oči s golmanom Lokomotive, ali sreća mu je u današnjem meču definitivno okrenula leđa. Prvo je pogodio jednog igrača na liniji, a nakon odbijene lopte šutirao je preko gola.



Kazna za brojne promašaje igrača Željezničara stigla je u 73. minuti susreta kada Vranjković pogađa za 1:1. Isti igrač je četiri minute poslije, nakon drugog žutog kartona dobio crveni te su igrači s Grbavice do kraja meča imali brojčanu prednost na terenu.



U 82. minuti Lokomotiva je dobila priliku da s bijele tačke postigne vodstvo, ali je Dujmović odbranio udarac, da bi u naredna dva napada Beširević i Žerić imali izgledne prilike, no opet nisu postigli pogodak.







Uzvratni meč na rasporedu je 22. novembra na stadionu Grbavica.