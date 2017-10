Juniori Željezničara su u prvom kolu Omladinske Lige prvaka izbacili Ludogorec ukupnim rezultatom 4:3. Nakon što je u prvom meču u Razgradu rezultat bio 1:1, na Grbavici je u uzvratu krajnji rezultat glasio 3:2 za Plave koji su se zasluženo plasirali dalje.

Juniori Željezničara su u prvom kolu Omladinske Lige prvaka izbacili Ludogorec ukupnim rezultatom 4:3. Nakon što je u prvom meču u Razgradu rezultat bio 1:1, na Grbavici je u uzvratu krajnji rezultat glasio 3:2 za Plave koji su se zasluženo plasirali dalje.

Željezničar je odlično otvorio susret i već u trećoj minuti Denis Žerić je asistirao Semiru Daciću koji pogađa za 1:0.



Gosti iz Bugarske su brzo odgovorili, te su do pogotka došli samo četiri minute kasnije kada je Dujmovića matirao Klimentov.



Željezničar je nastavio sa napadima, ali se rezultat do kraja prvog poluvremena nije mijenjao.



I u drugom poluvremenu izabranici Omera Joldića su nastavili sa napadima, a to im se isplatilo u 56. minuti susreta. Novu prednost Željezničaru donio je Ajdin Mujagić koji je na asistenciju Aldina Šehića pogodio za 2:1.



No, bugarski prvak se nije predavao, te je rezervista Milkov u 70. minuti pogodio za 2:2 nakon samo četiri minute na terenu.



Kada se činilo da će bugarski klub proći dalje zbog više pogodaka u gostima, u 90+3. minuti Haris Hajdarević je pogodio za veliko slavlje Plavih.



Za Željezničar su igrali: Dujmović, A. Šehić, Zilić, Velić, Beširević (31. Mujarić), Osmanović (86. Nuhanović), Hajdarević, E. Šehić, Dacić (84. Hasanović), Žerić i Mujagić.



U drugom kolu Željezničar će igrati protiv zagrebačke Lokomotive koja je s ukupnih 4:2 izbacila bukureštanski Dinamo.