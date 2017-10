Oglasio se i Ante Čačić: Ja sam pozvao ove igrače, Daliću čestitam od srca

Foto: EPA-EFE

Bivši selektor nogometne reprezentacije Hrvatske Ante Čačić kaže kako je presretan zbog pobjede njegovih bivših igrača u Ukrajini rezultom 2:0 s kojom su Vatreni izborili plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Bivši selektor nogometne reprezentacije Hrvatske Ante Čačić kaže kako je presretan zbog pobjede njegovih bivših igrača u Ukrajini rezultom 2:0 s kojom su Vatreni izborili plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo.

On kaže kako je Hrvatskoj suđeno da na velika takmičenja ide težim putem, te da je ekipe pokazala odlučnost i zajedništvo.



"Pokazali smo veliku odlučnost i zajedništvo. Imali smo to i prije, ali nažalost nismo imali sreće kao na utakmici u Turskoj. Čak i na nekim drugim utakmicama smo mogli proći bolje, ali Hrvatskoj je očito suđeno da na velika takmičenja ide težim putem", rekao je Čačić.



Nakon toga kaže kako ne bi previše analizirao nasljednika Zlatka Dalića koji je u meču protiv Ukrajine napravio određene pomake u igri reprezentacije Hrvatske.



"Ne bih to previše analizirao, prošlo je jako malo vremena. Ja sam odabrao te igrače, a Dalić je s njima bio samo dva ili tri dana. Uklopio ih je na najbolji mogući način i ja mu od srca čestitam. Žao mi je što s reprezentacijom neću ići u Rusiju, ali takve su okolnosti bile. Ova reprezentacija je primjer zajedništva, držali smo se dvije godine i igrači su izdržali puno toga", završio je bivši selektor reprezentacije Hrvatske.