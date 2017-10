Od sljedeće sezone video tehnologija i u španskoj La Ligi

Foto: EPA-EFE

Španska La Liga je jedina od pet najjačih evropskih liga koja se do sada odupirala uvođenju video tehnologije (VAR) smatrajući da im je to skupo, ali danas na to gledaju sasvim drugačije.

Naime, jedan od čelnika Saveza Juan Luis Larrea je potvrdio da će od sljedeće sezone u španskom prvenstvu doći do promjena.



"Sljedeće sezone ćemo vrlo vjerovatno uvesti VAR. Tehnologija je budućnost nogometa i moramo to prihvatiti", rekao je Larrea za španske medije.



Međutim, odlučeno je da će Španci prije stalnog uvođenja tehnologije istu isprobati na 70 mečeva širom Španije.



Gotovo sigurno su ovoj odluci kumovale brojne pritužbe manjih klubova da se sudi u korist velikih te da su Barcelona i Real u privilegovanom položaju.