Obi Mikel upozorava mlade igrače: Imao sam 17 godina i odbio 70.000 eura

Foto: EPA-EFE

Bivši nogometaš Chelseaja i reprezentativac Nigerije John Obi Mikel u razgovoru za engleske medije upozorio je mlade igrače na sve opasnosti koje im se na početku karijere mogu dogoditi.

Bivši nogometaš Chelseaja i reprezentativac Nigerije John Obi Mikel u razgovoru za engleske medije upozorio je mlade igrače na sve opasnosti koje im se na početku karijere mogu dogoditi.

Mikel se u razgovoru za The Sun prisjetio perioda kada je imao 17 godina te prvog susreta s nogometnim agentima.



"Dobro sam igrao na Svjetskom prvenstvu do 17 godina, a onda mi je prišao agent koji o sebi nije govorio ništa. Nisam znao za koji klub radi, znao je da nisam bogat i ponudio mi je 70.000 eura da potpišem ugovor s njim. Tu se nije zaustavio, obećao mi je da je to samo početak i da ću poslije dobiti još novca. Taj iznos je nevjerovatan, posebno za klinca od 17 godina", kazao je Mikel.



On smatra da prihvatanje takve ponude može uništiti karijeru mladog igrača te je otkrio na koji način je on izbjegao kontakt s takvim ljudima.



"Odolio sam iskušenju zahvaljujući Fudbalskom savezu Nigerije. Oni su mi pomogli, savjetovali me i pobjegao sam iz tog svijeta. Kasnije sam potpisao za Chelsea, a lično znam mnogo igrača iz Afrike koji su zbog ponude koju sam ja odbio upropastili svoje karijere. Sada igraju u nižerazrednim klubovima i takvih ljudi se treba paziti", završio je Mikel.



On je u Chelsea stigao 2006. godine iz Lyona, a u dresu Plavaca odigrao je 249 utakmica u kojima je postigao jedan pogodak.