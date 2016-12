U nogometu je skoro redovna pojava da se arbitri nose sa velikim pritiskom kada ih nekoliko igrača istovremeno okruže kada su nezadovoljni odlukom, a često bude tu i svakakvih dobacivanja. FIFA razmišlja da u potpunosti iskorijeni to.

Kako je istakao legendarni Marco Van Basten u razgovoru za BBC, FIFA ozbiljno razmišlja da "prepiše" pravilo iz ragbija u kojem sa sudijom smiju komunicirati samo kapiteni ekipa, dok se svako obraćanje ostalih igrača na terenu žestoko kažnjava.



"Mnogo igrača se žali arbitrima tokom utakmice. Siguran sam da se mogu bolje i kulturnije ponašati na terenu i moramo naći način da to i uradimo", rekao je Van Basten, koji obavlja funkciju šefa FIFA-inog odjela za tehnički razvoj.



Engleski nogometni savez je već uveo oštrije mjere za igrače koji se žestoko protive odlukama arbitra na verbalni način ili gestikulacijama, te djelioci pravde imaju pravo da ih isključe sa utakmice.



"Morat ćemo to učiniti kako bismo pomogli arbitrima. Nogomet mora biti dinamičan, uzbuljiv, ali također i iskren. Naravno da igrači mnogo emotivno shvataju susrete i to je dobro, ali moraju se znati kontrolirati", rekao je Van Basten.