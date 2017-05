NK Čelik dobio samo dio novca, potrebno još 50.000 KM za dobijanje licence

Gradsko vijeće Zenica

Gradsko vijeće Zenice danas je jednoglasnim glasanjem "za" dalo dozvolu gradonačelniku Zenice da iz rezerve budžeta isplati 77.000 KM za podršku NK Čelik na putu ka ostvarivanju licence. Međutim, za takmičarsku licencu Čeliku je potrebno još blizu 50.000 KM.

Jedna od tema današnje sjednice Gradskog vijeća Zenice bila je i pružanje finansijske podrške NK Čelik kako bi se hitnom uplatom sredstava riješio problem licenciranja s obzirom na to da je u toku sjednica Drugostepene komisije za licenciranje i posljednji voz da Čelik uplatom sredstava koja potražiuju bivši nogometaši dobije licencu za narednu sezonu.



Iako je Gradsko vijeće dalo ovlasti gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću da isplati sredstva iz rezerve, gdje se nalazi 77.000 KM, to nije dovoljno za rješavanje ovog problema.



Kasumović je za govornicom kazao kako iz Upravnog odbora NK Čelik trebaju dostaviti dokument, napraviti plan koliko će finansijska podrška Čeliku koštati grad, ali i dodati da ništa više od toga neće tražiti.



Predizborna kampanja gradonačelnika Zenice zasnivala se na pomoći zeničkom premijerligašu, ali danas je jasno poručio da ne želi da ga neko iskorištava.



"Ja ne želim da me neko ucjenjuje. Morate napraviti plan, dostavite dokument do kraja današnje sjednice o tome koliko će to koštati grad u narednih devet godina, šta tražite i potpišite, ali dodajte i da nećete više ništa tražiti".



Međutim, s obzirom na tešku situaciju u budžetu grada, ali i u NK Čelik, priča o reprogramu duga pala je u drugi plan, dok se zenički premijerligaši bore za licencu za daljnji tok takmičenja, s obzirom na to da će u subotu ovjeriti opstanak u društvu najboljih.