NK Čelik dobija stabilnu upravu: Eldin Vrače kandidat za predsjednika kluba

Nogometni klub Čelik nakon dvije godine konačno bi trebao dobiti predsjednika, a na to mjesto će najvjerovatnije biti izabran uspješni zenički privrednik i jedan od kandidata za gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima Eldin Vrače (Snaga centra).

Bilino Polje (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je održao sastanak sa predstavnicima navijača i Eldinom Vračeom koji bi u narednom periodu trebao birati i svoje saradnike u Upravnom odboru zeničkog premijerligaša.



U izjavi za Klix.ba Vrače je istakao kako je potpisao izjavu za depolitizaciju Čelika, ali da je današnja odluka i prijedlog njegovog imenovanja uslijedio zbog toga što ga ne smatraju političkom ličnošću već uspješnim privrednikom koji bi mogao pomoći Čeliku.



"To je bio prijedlog, a ja ne bježim da budem član Upravnog odbora. Ja sam predstavnik stranke i politička ličnost, iako me niko takvog ne doživljava. Smatram da nekog drugog trebamo izabrati kao mandatara, a ja da svojim konekcijama kao dio Upravnog odbora pomognem klubu. Ja Čelik stavljam ispred sebe i politike. Mene ne doživljaju kao političara i zbog toga su me predložili. Ipak kakva god konačna odluka bude, ja ne bježim od našeg Čelika", kazao je Vrače.



Nakon niza vršilaca dužnosti direktora, Nogometni klub Čelik će u narednom periodu, nakon dvije godine nestabilne uprave, imati predsjednika kojem je cilj da Čelik opstane i krene ka pozitivnijoj budućnosti.