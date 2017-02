Odigrane su dvije utakmice osmine finala Kupa Njemačke. Borussia Dortmund je odmjerila snage sa Herthom. Nakon 120 minuta igre bilo je 1:1, pa su se izvodili jedanaesterci. Domaći su imali više koncentracije i slavili su 3:2.

U drugom meču Eintracht Frankfurt je u gostima savladao Hannover 2:1.



Borussia je krenula snažno. Aubameyang je imao dobru priliku za domaće u 16. minuti.



Deset minuta poslije uzvratili su gosti. Vedad Ibišević je imao priliku da glavom pogodi mrežu, ali je prebacio gol.



No, samo minut poslije Kalou je goste iz Berlina doveo u vodstvo. Semafor je pokazivao 0:1, a to je bio rezultat prvog dijela.



Odmah na otvaranju drugog poluvremena domaći su uspjeli izjednačiti. Reus je u 49. minuti pogodio mrežu Herthe za 1:1.



Bh. reprezentativac Vedad Ibišević igao je za goste do 60. minute kada ga je zamijenio Schieber.



Premda su domaći do kraja pokušavali postići pogodak, meč je otišao u produžetke.



U produžecima nije bilo golova pa se pristupilo najdramatičnijem trenutku u nogometu - izvođenju jedanaesteraca.



Igrači Borussije imali su više koncentracije sa jedanaest metara i izborili su plasman u četvrtfinale.







Hannover i Eintracht Frankfurt odigrali su prvih 45 minuta bez golova. Borba za plasman u četvrtfinale u drugom dijelu ponudila je bolji nogomet.



U 57. minuti Harnik dovodi domaće u vodstvo. Pet minuta poslije Tawatha je poravnao, da bi Seferović u 66. minuti gostima donio prednost od 2:1.



Sačuvali su je do kraja meča i plasirali se u četvrtfinale.