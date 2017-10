Nikić: Baždarevića bih u inat ostavio na mjestu selektora jer nama u BiH niko ne valja

Nikić: Moj novi klub iz Bosanskog Šamca ima izvanredne uslove za rad (Foto: Arhiva)

Legenda FK Željezničar i nekadašnji trener mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Nikić u narednom periodu s klupe će predvoditi ekipu Borca iz Bosanskog Šamca, člana Druge lige RS grupa Zapad.

