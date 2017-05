Ekipa ''Linex'' iz Sarajeva osvojila je prvo mjesto u velikom bh. finalu svjetske serije Nymarovih turnira

Novi koncept takmičenja

Finalni dvoboj bez neizvjesnosti

Završnica je održana u nedjelju u kultnom sarajevskom Metalcu, gdje su Sarajlije u konkurenciji 12 ekipa pokazali najviše i zasluženo dotakli vrh. Na taj način pobjednici u bh. finalu u prvoj polovini jula putovat će u Brazil, gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u svjetskom turniru.Ovo je bilo drugo takmičenje Neymar Jr's Five nakon što je debitantsko održano u 2016. godini. Sistem takmičenja je promijenjen u odnosu na prethodnu godinu, a pokazao se kao uspješniji. U završnicu se plasiralo 12 ekipa, a po tri tima svrstana su u grupe A, B, C i D. Igralo se po sistemu ''svako sa svakim'', a prvoplasirani tim je izborio plasman u polufinale. U grupi A najviše je pokazala ekipa ''Boca Seniorsi'', dok je pobjednik grupe B bila ekipa ''Linex''.U grupi C je bilo najviše uzbuđenja. Nakon tri meča sve tri ekipe imale su isti broj bodova i odlučivala je gol razlika. Prednost je otišla na stranu ekipe ''Zemboni'' koja je trasirala put među četiri najbolje ekipe.U grupi D nije se pojavila ekipa ''Fara'', te je pobjedom protiv ''Cirkusa'' ekipa ''Proljetani'' osigurala učešće u polufinalnim dvobojima. Dok su u grupama A, B i C prošle ekipe iz Sarajeva, čast ostalog dijela BiH branila je ekipa ''Proljetani'' iz Tuzle.U prvom polufinalnom sudaru ''Linex'' je deklasirao ekipu ''Boca Seniorsi'' rezultatom 5:1, dok su ''Proljetani'' sa minimalnih 1:0 bili bolji od ekipe ''Zemboni''.U velikom finalu ''Linex'' je igrao fantastično i sa visokih 5:0 slavio pobjedu i zaslužeo osvojio prvo mjesto. Bez dvojbe, trijumf niti u jednom trenutku nije dolazio u pitanje. Za ekipu ''Linex'' nastupali su: Emir Omerhodžić (kapiten), Emir Kustura, Bekir Kustura, Miloš Đukić, Kerim Iriškić, Renato Čilić i Sead Kapetanović.''Mi smo studenti i kada smo čuli za turnir odlučili smo da se prijavimo. Igramo stalno zajedno i to je možda presudilo. Koncept takmičenja je bio dosta zanimljiv. Nije bilo nimalo lako osvojiti prvo mjesto, ali smo uspjeli. Finalni dvoboj smo odigrali perfektno. Mislim da smo na vrijeme postigli prvi pogodak i kasnije nije bilo problema. U nekim utakmicama presudila je i sreća. Očekuje nas takmičenje u Brazilu i nastojat ćemo da što bolje prezentujemo BiH'', istakao je odmah nakon pobjede u finalu kapiten pobjedničke ekipe Emir Omerhodžić.Na istoj liniji zadovoljstva koračao je i Renato Čilić, po mnogima jedan od najboljih igrača turnira.''Sve je izvanredno organizovano. Bilo je važno i druženje i ovo je dobro iskustvo za nas. Na kraju smo uspjeli da osvojimo prvo mjesto. Potajno smo se nadali ovom podvigu. No, moram biti iskren i reći da nismo očekivali da ćemo u finalu pobijediti 5:0. Do nadmetanja u Brazilu ćemo se još više uigrati kako bi BiH predstavili u najboljem mogućem svjetlu'', kazao je Čilić.Prije finalnog turnira igrale su se kvalifikacije u Sarajevu i Tuzli. U glavnom gradu BiH takmičili su se timovi iz grada domaćina finala i iz Mostara, dok su se u gradu soli nadmetali nogometaši iz Tuzle i Banje Luke.Ekipe su imale po pet igrača, a utakmice su trajale po 10 minuta. Na ovogodišnjem turniru mogle su se prijaviti dvije osobe starije od 25 godina po ekipi, što ranije nije bilo dozvoljeno. Dodatna draž je bila u tome što svaki put kada ekipa primi gol – gubi jednog igrača, sve dok ne ostane bez igrača ili utakmica ne završi u vremenskom roku.