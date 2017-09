PSG je upisao šest pobjeda u šest odigranih utakmica, no, čini se da u napadu Parižana odnosi baš i nisu najbolji.

PSG je u nedjelju na Parku prinčeva pobijedio Lyon 2:0, ali uprkos brojnim zvijezdama, posebno u napadu, gosti su postigli dva autogola. Prvo je Marcelo u prvom poluvremenu loptu skrenuo u svoju mrežu, dok je Jeremi Morel postigao drugi autogol u nastavku utakmice.



Međutim, utakmicu su obilježile i prepirke napadača PSG-a Edinsona Cavanija i Neymara. Cavani je brzo uzeo loptu kada je dosuđen penal te je odbio prepustiti Neymaru da on izvede najstrožiju kaznu. To mu se osvetilo pa je promašio jedanaesterac.



Potom je došlo do nove rasprave kada je dosuđen slobodan udarac, tačnije, umiješao se Dani Alves koji nije dopustio Cavaniju da bude izvođač te je loptu dao Neymaru.