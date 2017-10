Newcastle dva puta vodio protiv Southamptona, meč okončan bez pobjednika

Posljednji susret nedjeljnog programa 8. kola Premiershipa između Southamptona i Newcastlea završio je rezultatom 2:2.

Newcastle je u vodstvo stigao u 20. minuti susreta kada je Hayden pogodio za vodstvo gostiju, a do poluvremena ekipa Rafe Beniteza odlično se postavila u defanzivi i na pauzu otišla s minimalnom prednošću.Već na samom početku drugog poluvremena Sveci su stigli do poravnanja, a strijelac pogotka bio je bivši napadač Napolija Manolo Gabbiadini koji je nakon solo-akcije lijepo pogodio za poravnanje rezultata.Slavlje na tribnama nije se ni stišalo, a gosti su opet imali prednost. Strijelac drugog pogotka za Newcastle bio je Ayoze Perez nakon što je iz drugog pokušaja savladao golmana Southamptona Frasera Forstera.Ipak, domaća ekipa nije se predavala, te je u 75. minuti preko Gabbiadinija koji je bio siguran s bijele tačke stigla do drugog poravnanja na meču.