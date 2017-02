Nermin Karić potpisao za Genou

Bh. nogometaš Nermin Karić potpisao je za talijansku Genou.

Nermin Karić

Bh. nogometaš Nermin Karić potpisao je za talijansku Genou.

Sedamnaestogodišnji Karić igra na poziciji defanzivnog veznog, a pažnju Genoe je privukao igrajući za švedski IF Syvia. S talijanskim klubom je potpisao jednoipogodišnji ugovor.



On je prvobitno proveo dvije sedmice na probi, uspio je zadovoljiti zahtjeve čelnika Genoe, a nagrađen je ugovorom.



"Bio sam tamo dvije sedmice, odmah nakon Nove godine. Bilo je lijepo, ljudi su ljubazni i lijepo su me primili", izjavio je Karić.



On će nastupati za mladi tim Genoe.



"Ovo je ostvarenje sna, želim igrati što prije", poručio je motivisani Karić.