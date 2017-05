Navijačima Želje pet posto kapaciteta stadiona za derbi, Plavi žele veći broj ulaznica

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kako nezvanično saznaje portal Klix.ba iz FK Sarajevo, navijačima FK Željezničar će pripasti pet posto ukupnog kapaciteta stadiona Asim Ferhatović Hase za predstojeći derbi, ali se u klubu s Grbavice nadaju da će se situacija promijeniti do derbija te da će broj ulaznica za goste biti povećan.

Naime, kako je i najavljivano nakon prije i nakon derbija na stadionu Grbavica, nezadovoljni brojem ulaznica za svoje navijače (10 posto od kapaciteta stadiona, 1.090 ulaznica), zbog čega su oni odlučili da ne dođu, čelnici FK Sarajevo su donijeli odluku da za uzvratnu utakmicu u Ligi za prvaka gostujućim navijačima dodijele pet posto ukupnog kapaciteta stadiona.



Ipak, iz FK Željezničar se nadaju da će ta odluka do derbija biti promijenjena te da će navijači Plavih dobiti i više od 5 posto kapaciteta stadiona, odnosno, više od 1.725 ulaznica. Poručili su da na Koševu nema sigurnosnih prepreka te da navijači Plavih mogu dobiti južnu i dio zapadne tribine, a ukoliko se to ne dogodi, onda se nadaju da će dobiti barem cijelu južnu tribinu.



Iz kluba s Grbavice se pozivaju i na Pravilnik o sigurnosti na utakmicama Nogometnog saveza BiH, tačnije, na Član 11.



U Članu 11 se navodi da je svaki klub.organizator utakmice dužan da na zahtjev kluba-gosta osigura najmanje pet posto ukupnog kapaciteta stadiona isključivo za gostujuće navijače i to u odvojenoj i sigurnoj zoni. Ukoliko odvojena zona zauzima i više od 5 posto ukupnog kapaciteta stadiona, gostujućem klubu, odnosno njegovim navijačima, mora se staviti na raspolaganje i ovaj veći broj mjesta.



Zvanična odluka kluba s Koševa se očekuje nakon utakmice revanša finala Kupa BiH protiv Širokog Brijega, koja se igra u srijedu.



U Ligi za prvaka su preostala još dva kola, Željezničar je prvi sa 60, Zrinjski drugi sa 58, a Sarajevo treće sa 56 bodova.