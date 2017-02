Nasri: Za loše rezultate Arsenala krivi su uprava i igrači, a ne Wenger

Foto: EPA

I dok navijači Arsenala sve češće traže odlazak Arsena Wengera s klupe Topnika, nekadašnji igrač londonske ekipe Samir Nasri stao je u odbranu francuskog stručnjaka.

I dok navijači Arsenala sve češće traže odlazak Arsena Wengera s klupe Topnika, nekadašnji igrač londonske ekipe Samir Nasri stao je u odbranu francuskog stručnjaka.

Nasri, koji kao posuđen igrač Manchester Cityja igra u Sevilli, smatra da su krivi svi drugi osim Wengera za loše rezultate Arsenala.



"Wenger nije krivac za loše rezultate Arsenala. Kriva je uprava, krivi su igrači. Do njih je, a ne do Wengera", rekao je Nasri, a potom pojasnio zašto smatra da je Wenger "čist".



"Jednostavno, ne možete kritikovati čovjeka kao što je Wenger. To je nemoguće. Arsenal je i prije njega bio veliki klub, ali on ga je učinio još većim. Morate biti pošteni pa realno gledati stvari. Wenger nije kriv što ekipa nema uspjeha u prvenstvu. Igrači su ti koji ne donose bolje rezultate", rekao je Nasri koji je u Arsenalu igrao od 2008. do 2011. godine.