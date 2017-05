U toku je jedan od najprivlačnijih nagradnih konkursa u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je da zgrabite Snickers, pripremite se za nagradni konkurs i upoznate najvećeg nogometaša svih vremena, legendarnog Peléa.

U toku je jedan od najprivlačnijih nagradnih konkursa u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je da zgrabite Snickers, pripremite se za nagradni konkurs i upoznate najvećeg nogometaša svih vremena, legendarnog Peléa.

Upoznati legendardnog Pelea i trenirati s njim zvuči fantastično, zar ne? Ustvari, nikada jednostavnije nije bilo stajati uz najvećeg nogometaša svih vremena, čovjeka koji je proglašen nacionalnim blagom, i igračem, odnosno sportašem stoljeća - legendarnog Peléa.Velikom Snickers izazovu se možete priključiti kroz nagradni konkurs pod nazivom "Zaigraj kao Pelé". Dovoljno je da učesnik zgrabi jednu od čokoladica Snickers iz limitirane serije te snimi kratki video u trajanju do 60 sekundi replicirajući potez kako je to prikazano na sličicama koje se nalaze unutar čokoladice.Učesnicima ovog izazovnog, kreativnog i interaktivnog konkursa je neophodno da se prethodno registruju kroz obrazac na web stranici www.snickers.ba te da snimljeni video objave na nekoj od društvenih mreža prema izboru sudionika: Facebook, Instagram ili Youtube.Video sa najviše glasova na stranici konkursa ulazi u izbor za sedmičnu nagradu, ali istovremeno konkuriše i za finalnog pobjednika konkursa. Pobjednika očekuje putovanje u Barcelonu sa odabranim prijateljima i druženje sa brazilskom legendom Peléom ali i druge vrijedne nagrade. Kao registrovani korisnik putem Facebooka i e-maila moguće je glasati za više različitih klipova.Nagradni konkurs "Zaigraj kao Pelé" traje sedam sedmica, odnosno finalno do 02.07.2017. godine, a sretne dobitnike pored glavne nagrade očekuje i sedam sedmičnih nagrada, PlayStation4 Fifa 2017.Projekat je podržao i ambasador projekta, proslavljeni bh. internacionalac i bivši reprezentativac Elvir Bolić, koji će bezrezervno asistirati u podizanju opšte svijesti o vrijednostima sporta, fair playu i planetarnoj popularnosti nogometa.Sve detalje oko uslova učešća na konkursu možete pronaći na www.snickers.ba