Muslin otkrio: Milinković Savić mora ispuniti tri stavke za poziv u reprezentaciju

Foto: EPA-EFE

Selektor nogometne reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin otkrio je razlog zbog kojeg Sergej Milinković-Savić nije dobio poziv u nacionalni tim.

Selektor Orlova koji su pobjedom protiv Gruzije rezultatom 1:0 u utakmici desetog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji izborili direktan plasman na smotru najboljih kaže kako fudbaler Lazija konkuriše za tim i da njegova stručnost ne treba dolaziti u pitanje zbog toga.



"Sergej konkuriše za Svjetsko prvenstvo kao i svi ostali igrači. On je dobar igrač i tu nema ništa sporno, a ja ne vidim razlog zašto se moja kompetentnost stavlja pod znak pitanja. Dokazao sam rezultatima da je moj izbor dobar i kada je riječ o sistemu, ali i igračima koje sam pozivao u reprezentaciju", rekao je Muslin.



Selektor Srbije nakon toga je istaknuo tri stavke koje su ključne u izboru igrača koji dobijaju poziv u reprezentaciju.



"U trenutku kada saradnici i ja procijenimo da Milinković Savić treba dobiti poziv u reprezentaciju, on će ga dobiti. Kod mene tri stavke odlučuju da li će igrač dobiti poziv, a to su: fudbalski kvaliteti, uklapanje u tim u igračkom smislu i uklapanje u kolektiv kao osoba. Kada bude ispunjavao sve tri stavke, ja ću ga pozvati", rekao je Muslin za Informer, te nije želio otkriti koju od ove tri stavke igrač Lazija ne ispunjava.



Sergej Milinković Savić važi za jednog od najtalentovanijih igrača u Evropi, a mediji u Engleskoj ranije su pisali kako velikani iz Premiershipa na radaru imaju ovog veznog igrača te da su spremni ponuditi ogroman novac za njegove usluge.