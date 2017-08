Nogometaši FK Sarajevo reprezentativnu pauzu koriste kako bi se što bolje pripremili za nastavak prvenstva i utakmicu protiv Viteza na stadionu Asim Ferhatović Hase. Svoje prve utiske je otkrio novi stari trener Bordo ekipe Husref Musemić.

Nogometaši FK Sarajevo reprezentativnu pauzu koriste kako bi se što bolje pripremili za nastavak prvenstva i utakmicu protiv Viteza na stadionu Asim Ferhatović Hase. Svoje prve utiske je otkrio novi stari trener Bordo ekipe Husref Musemić.

Trener Sarajeva je zadovoljan radom igrača i uslovima za treninge.



"Utisci su dobri, posebno kada je riječ o kampu i uslovima za rad. U odnosu na ono kako je bilo prije četiri godine. Napravljen je veliki napredak i ohrabrenje za sve koji rade u klubu, one koji ga najviše koriste, a to su igrači, treneri i ostali. To je dobra i pozitivna stvar", izjavio je Musemić na jednom od prvih treninga u ulozi novog starog trenera FK Sarajevo.



On se nada da će dobar rad donijeti bolje rezultate, kojim se Sarajevo dosad ne može pohvaliti. Ekipa se nakon šest kola nalazi na devetom mjestu sa pet bodova te je upisala jednu pobjedu te po dva remija i poraza.



"Prijatno sam iznenađen odnosom i radom igrača na treninzima, daj Bože da ovako nastave. Ne sumnjam da će rezultati doći", rekao je iskusni bh. stručnjak.



Ekipa će u Čitluku obaviti mini pripreme i odigrati jednu prijateljsku utakmicu, a potom slijedi nastavak prvenstva.



"Sarajevo često ide u Čitluk, to je stara baza FK Sarajevo. Idemo da radimo i bolje se upoznamo. Zakazali smo prijateljsku utakmicu u utorak s GOŠK-om u Gabeli, u srijedu se vraćamo, a u subotu igramo. Šteta što s nama nisu i igrači koji su otišli da igraju za mladu reprezentaciju, ali, šta je tu je", završio je Musemić.