Nogometaši Sarajeva će u okviru 10. kola Premijer lige BiH na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti ekipu Krupe, a povodom utakmice javnosti su se obratili šef struke Husref Musemić i prvotimac Miloš Stanojević.

"Došao sam u klub prije mjesec dana i od tada je svaka utakmica za nas teška i zahtjevna. Sigurno će tako biti i protiv Krupe koja već dvije godine igra dobro u kontinuitetu. Bit će vjerovatno rasterećeni i to je opasnost koja vreba za nas. Podigli smo formu, samopouzdanje i želimo nastaviti niz. Nakon toga slijedi pauza koju ćemo pokušati iskoristiti. Želimo sakupiti što više bodova", rekao je Musemić.



Trener Sarajeva je istakao da Marko Mihojević neće konkurisati za ovaj meč, dok su ostali na raspolaganju.



"Nije bilo utakmice u srijedu pa smo iskoristili to za oporavljanje. Nadamo se da ćemo biti potpuno spremni. Zadovoljan sam bodovima. Svaka utakmica nosi dobre i loše stvari. Kroz trening otklanjamo greške koje pravimo i to nije lako jer su utakmice teške i postoji imperativ pa igrači ne uspiju otkloniti greške", poručio je Musemić te se dotakao i forme Saida Husejnovića.



"Igrao je dobro, kasno se priključio i tu je među 19 igrača. Igrali smo utakmicu s Olimpikom koja je bila provjera za igrače koji nisu igrali i Said će vjerovatno sutra biti među 18 igrača", otkrio je Musemić.



I Stanojević smatra da Sarajevo očekuje teška utakmica.



"Svi očekuju od nas da pobjeđujemo. Atmosfera u ekipi je dobra, što se vidi na terenu i ne bi trebalo biti većih problema. Spremali smo utakmicu kao sve do sada i kada budemo izašli na teren i dali svoj maksimum onda rezultat neće izostati. Pozivam navijače da nas podrže u nedjelju", rekao je Stanojević.



Utakmica između Sarajeva i Krupe igra se u nedjelju od 16 sati.