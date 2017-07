Nogometaši Mladosti su bez problema savladali Željezničar u drugom kolu Premijer lige BiH rezultatom 2:1.

Nogometaši Mladosti su bez problema savladali Željezničar u drugom kolu Premijer lige BiH rezultatom 2:1.

Ekipa Edisa Mulalića je očitala nogometnu lekciju izabranicima Admira Adžema i sasvim zasluženo upisala i drugu pobjedu i, barem privremeno, zauzela vrh tabele.



Mladost je povela već u 13. sekundi utakmice. Osmanković je pokušao dodati loptu Grahovcu, nekadašnji igrač Željezničara Lazić je presijekao dodavanje i rutinski pogodio pored Kjosevskog za 1:0.



Nakon samo sedam minuta igre rezultat na semaforu je pokazivao 2:0 za domaćina. Pored uspavane odbrane Plavih Arežina je sjajno uposlio Aganspahića kojem nije bilo teško matirati Kjosevskog za 2:0.



Nakon što je Zec zaprijetio, ali bez konkretnog učinka, u 15. minuti, Mladost je nastavila sa napadima, a Kjosevski je bio na visini zadatka u 19. minuti kada brani Šišićev šut.



U 22. minuti Arežina je iz slobodnog udarca mogao dodatno povećati vodstvo Mladosti, ali je pogodio samo prečku.



U 25. minuti golman domaće ekipe Velić je napravio indirektan udarac zbog zadržavanja lopte, a potom je Zakarić šutirao pravo u njega.



Do kraja poluvremena pokušali su Šišić i Hiroš, ali je njihove udarce zaustavio golman gostiju. Plavi su svoje prilike do kraja poluvremena imali preko Zeca i Ramovića, ali je Velić bio siguran.







Plavi su imali terensku inicijativu u drugom poluvremenu, a Mladost se orijentisala na kontranapade. U 57. minuti Graovac je napravio veliku grešku prilikom vraćanja lopte Kjosevskom kada je poklonio loptu Aganspahiću čiji šut dva puta brani golman Želje.



Plavi su iz prvog šuta u okvir gola u drugom poluvremenu došli do počasnog pogotka.



U 84. minuti Zeba je izveo slobodan udarac sa desne strane, a Osmanković je iz peterca glavom postigao svoj prvi pogodak u dresu Želje.



Šišić je u 87. minuti nakon kontranapada šutirao iskosa u Kjosevskog koji brani njegov udarac, a već u narednom napadu samo desetak sekundi kasnije Zec je šutirao pravo u Velića. To je ujedno bila i posljednja prilika na utakmici.



U drugom susretu koji je počeo u 17:30 sati Vitez i Krupa su podijelili bodove odigravši 1:1 (Zukić 2' - Jašarević 61').