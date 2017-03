Muhamed Bešić za Klix.ba: Kćerke su me promijenile, na teren ću se vratiti s puno želje i strasti

Muhamed Bešić

Bh. reprezentativac i nogometaš Evertona Muhamed Bešić se uspješno oporavlja nakon povrede i operacije prednjih križnih ligamenata, a u razgovoru za portal Klix.ba je govorio o rehabilitaciji, povratku na teren, igrama i ambicijama Evertona, reprezentaciji BiH i dešavanjima u privatnom životu.

Bešić se povrijedio 3. augusta prošle godine u prijateljskoj utakmici Evertona i Manchester Uniteda. Ušao je u igru u 66. minuti, a onda je samo dvanaest minuta kasnije teren napustio nakon nezgodnog udarca koji je pretrpio. Kasnije se ispostavilo da se radi o povredi križnih ligamenata koljena, potom je uslijedila operacija, a onda i dugotrajni oporavak. No, Muhamed je sada blizu povratka na teren i veoma je motivisan da ponovo pruža odlične partije.



"Oporavak je bio jako dug, čak i kada se jedan dan oporavljaš od povrede to je jako dugo, a ne nekoliko mjeseci koliko sam se ja morao oporavljati. Međutim, to je sve sastavni dio života sportiste, pobjede, porazi, usponi i padovi. Naravno, jako je teško prolaziti kroz proces oporavka, ali uz moju porodicu, koja mi je davala podršku, moje prijatelje, navijače, koji su se konstantno raspitivali za moje zdravlje i uz dragog Boga, oporavak sam podnio jako dobro. Nisam želio žuriti, već ići postepeno i onako kako su doktori odredili i sada sam, hvala Bogu, jako blizu povratka na teren. Svakim danom sam sve jači i spremniji i sa nestrpljenjem iščekujem kada ću ponovo biti dio tima", izjavio je Bešić.



Trener Evertona Ronald Koeman je poručio da će Bešić u narednom periodu odigrati nekoliko utakmica za U23 tim Evertona, ali nije mogao sa sigurnošću reći da li će naš reprezentativac do kraja sezone zaigrati i za prvi tim. Ipak, šansa uvijek postoji.



Everton je trenutno sedmi na tabeli nakon 28. kola te ima 47 bodova, pa je borba za mjesta koja vode u kvalifikacije za evropska takmičenja još uvijek realna.



"Ciljevi Evertona su uvijek visoki. Nalazimo se na sedmom mjestu, ali dat ćemo sve od sebe da na kraju sezone imamo što bolji plasman. Do kraja je još mnogo utakmica i ja se nadam kako ću i ja uspjeti dati svoj doprinos na terenu u pokušaju da ostvarimo naše ciljeve", rekao je nogometaš Evertona.



Chelsea je lider Premiershipa sa 66 bodova, deset više od drugoplasiranog Tottenhama i najozbiljniji je kandidat za titulu. Muhamed smatra da se radi o najboljoj, ali i najtežoj ligi svijeta.



"Engleska liga je totalno nepredvidljiva i favoriti gotovo da i ne postoje. Svaki tim ima dovoljno snage i kvaliteta da pobijedi bilo koga i zbog toga mislim da je Premiership vjerovatno i najbolja liga za gledanje, ali i najteža za igranje", kazao je Bešić.



Popularni Mume je standardan član reprezentacije BiH, koju ovog mjeseca očekuje kvalifikacijski meč za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara, kao i prijateljska utakmica s Albanijom.



"Protiv Gibraltara očekujem pobjedu uz maksimalnu ozbiljnost svih na terenu. Nažalost, ja trenutno još nisam sam spreman za igrannje utakmica. Ukoliko se želim što prije vratiti na teren nemam vremena za gubljenje, tako da ja nastavljam sa oporavkom i terapijama, a saigračima želim mnogo sreće u utakmicama protiv Gibraltara i Albanije. Ne trebam nikome govoriti šta meni znači nacionalni dres i s nestrpljenjem iščekujem dan kada ću ponovo obući svoju sedmicu", istakao je bh. reprezentativac.



Muhamed je poznat kao veliki borac na terenu, za njega izgubljena lopta ne postoji, što su prepoznali i navijači te ga često nagrađuju aplauzima. Na pitanje kakvog Bešića možemo očekivati na terenu kad se oporavi, jasno je odgovorio.



"Punog strasti i želje da nastavim tamo gdje sam stao. Volim nogomet, uživam u njemu, a teren je jedino mjerilo stvari. Na njemu dajem sve od sebe za svoju ekipu i igram bez ustezanja, a tako će biti i kada ponovo istrčim, jer za mene ne postoji nijedna druga opcija. Nogomet je moja strast i uz porodicu i prijatelje, najvažnija stvar na svijetu", riječi su našeg sagovornika.



Bešić je otac dvije kćerke, a porodični život ga je dosta promijenio.



"Promijenilo se sve. U decembru sam drugi put postao otac, još jedne predivne kćerkice i sada slobodno mogu reći da je moj život u potpunosti ispunjen. Živim za trenutke da poslije treninga dođem kući i zagrlim svoju djecu. To je neopisiv osjećaj i zahvalan sam Bogu što mi je podario takvu sreću", završio je Bešić.