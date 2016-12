Moyes: Kao trener Uniteda tražio sam Balea, Kroosa i Ronalda

Trener Sunderlanda David Moyes je otkrio da je za vrijeme boravka na trenerskoj klupi Manchester Uniteda bio jako blizu dovođenja Tonija Kroosa i Garetha Balea, a da je razmatrao i mogućnost dovođenja Cristiana Ronalda.

Foto: EPA

Moyes je na klupi Uniteda 2013. godine naslijedio legendarnog Sir Alex Fergusona, ali se kratko zadržao. Samo 10 mjeseci je trajao njegov boravak na klupi kluba sa Old Trafforda koji je sezonu 2013/14. okončao na sedmom mjestu tabele Premiershipa.



Škotski stručnjak je po dolasku u United doveo Marouanea Fellainija iz Evertona za 27,5 miliona funti, ali taj igrač nije bio najzvučnije ime koje je Moyes želio dovesti. Tražio je, ni više ni manje, nego Tonija Kroosa, Garetha Balea i Cristiana Ronalda, a tvrdi da je sve bilo skoro završeno kada su u pitanju Bale i Kroos.



Ipak, Bale je završio u Real Madridu gdje je otišao za 85 miliona funti što je tada bio rekordan transfer u historiji fudbala. Kroos je ostao u Bayern Minhenu da bi godinu dana kasnije prešao u Real Madrid, a Ronaldo je ostao gdje je i bio - u Real Madridu.



"Toni Kroos je pristao na dolazak tog ljeta. Dogovorio sam sa njim i sa njegovim menadžerom. Moja prva meta bio je Bale. Sve vrijeme sam mislio da će Bale biti Unitedov igrač. Borio sam se do zadnje minute. Ponudili smo veći iznos nego Real Madrid, ali on je odlučio otići u Real. To je igrač kojeg sam zaista želio dovesti u Manchester United", kazao je Moyes te se osvrnuo na Ronalda: "Sjećam se kada sam se prvi put sreo sa Sir Alexom da mi je kazao da postoji šansa da se Ronaldo vrati. To je bio nivo koji smo ciljali."