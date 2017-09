Mourinho potvrdio: Pogbu očekuje puno duža pauza

Foto: EPA-EFE

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho potvrdio je na konferenciji za medije da je povreda njegovog nogometaša Paula Pogbe ozbiljnije prirode i da ga očekuje duža pauza.

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho potvrdio je na konferenciji za medije da je povreda njegovog nogometaša Paula Pogbe ozbiljnije prirode i da ga očekuje duža pauza.

Francuski nogometaš povredu je doživio u utakmici prvog kola grupne faze Lige prvaka u utakmici u kojoj su Crveni đavoli upisali pobjedu rezultatom 3:0 protiv Basela, a Pogba je teren napustio sredinom prvog poluvremena.



Iako su prve prognoze bile da će se Pogba na teren vratiti nakon dvije ili tri sedmice, najgore sumnje navijača Manchester Uniteda ispostavile su se tačnim nakon današnje konferencije za medije.



"On je povrijeđen, neće biti u sastavu sutra i nažalost, to nije povreda u kojoj mogu imati nadu kao što sam imao s Antoniom Valencijom i Philom Jonesom. Nadam se da ću njih dvojicu vidjeti već sutra na treningu i da će njihovo stanje biti dobro. Što se tiče Ibrahimovića, Roja i Pogbe, to su igrači o kojima trenutno ne mogu razmišljati", rekao je Mourinho.



Prve informacije govore da će Pogba van terena biti minimalno dva ili tri mjeseca, a nakon sjajnog početka sezone, sigurno je da će odsustvo 100 miliona vrijednog francuskog veznjaka biti veliki problem za ekipu Josea Mourinha.