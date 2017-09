Jose Mourinho je bio centralna figura humanitarne utakmice #Game4Grenfell odigrane na stadionu Queens Park Rangersa u kojoj je ekipa Lesa Ferdinanda nakon regularnih 2:2 boljim izvođenjem penala (5:3) savladala ekipu Alana Shearera. Trener Manchester Uniteda branio je za poraženi tim.

Jose Mourinho je bio centralna figura humanitarne utakmice #Game4Grenfell odigrane na stadionu Queens Park Rangersa u kojoj je ekipa Lesa Ferdinanda nakon regularnih 2:2 boljim izvođenjem penala (5:3) savladala ekipu Alana Shearera. Trener Manchester Uniteda branio je za poraženi tim.

Mourinho nije imao zapaženu igračku karijeru. Nju je okončao u ranim 20-im godinama, a igrao je za Rio Ave, Belenenses, Sesimbru i Comércio e Indústriju uglavnom kao veznjak.Jučer je u 63. minuti humanitarne utakmice na golu ekipe Alana Shearara na golu zamijenio bivšeg golmana Engleske Davida Jamesa. Mourinhov tim je vodio rezultatom 2:1, a do kraja je primilio gol za 2:2 te je poražen na penalima.Mourinho je do kraja meča uspio dobiti žuti karton zbog odugovlačenja, a svakim svojim potezom privlačio je publiku koja se posebno oduševila tokom izvođenja penala. Portugalac nije uspio odbraniti nijedan penal, ali je uspio postići jedan gol za svoj tim tokom serije penala.Interesantno je bilo kako je Mourinho u jednom momentu stao na gol iako je penal trebao šutirati njegov saigrač. Naime, Portugalac nije znao da će se penali pucati po novom pravilu "ABBA" , pa je mislio da je red na protivnike da šutiraju.Utakmica je igrana za one koji su oštećeni u tragediji u Grenfell Toweru Meč su igrale brojne poznate ličnosti i bivši igrači, a nagradu za najboljeg igrača utakmice dobio je legendarni atletičar Mo Farah.