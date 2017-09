Morata: Imao sam ponude Manchester Uniteda i drugih klubova, ali sam bio dužnik Conteu

Alvaro Morata (Foto: EPA-EFE)

Španski nogometaš Alvaro Morata je priznao da je Manchester United poslao ponudu Real Madridu još prije Chelseaja, ali da se odlučio priključiti Plavcima zbog menadžera Antonija Contea.

United se povezivao s Moratom od samog početka ljetnog prelaznog roka, no, na kraju su Crveni vragovi doveli Romelua Lukakua iz Evertona, koji je bio na meti Chelseaja, dok su Plavci "oteli" Moratu.



"Imao sam nekoliko ponuda ove sezone, ne samo od Chelseaja i Manchester Uniteda, nego i iz drugih liga. To je bila dobra situacija za mene, a najvažniji razgovor sam obavio s Conteom, koji je želio da dođem ovdje. Na početku ljeta nisam znao da je Chelsea zaintereesovan za mene, mislio sam da žele drugačijeg igrača, možda Lukakua ili nekog drugog, pa nisam smatrao da je moj transfer opcija. Međutim, s Conteom sam razgovarao nekoliko puta, osjećao sam da sam mu dužan, jer me je doveo u Juventus. Ipak, brzo je otišao kako bi vodio reprezentaciju Italije. Uprkos tome, želio sam igrati za njega, proveli smo zajedno dva mjeseca, a ja sam imao utisak da ga znam cijeli život. Kada je rekao da želi da dođem u Chelsea, nisam dugo razmišljao, učinio sam sve kako bih pomogao u realizaciji transfera", izjavio je Morata.



On je također otkrio da je bio blizu potpisivanja za Chelsea i na početku prošle sezone, kada je Conte tek preuzeo Plavce.



"Bilo je blizu i prošlog ljeta, ali je transfer propao. Cesar Azpilicueta je bio nervozan jer mi je već tražio kuću. Čak smo imali i agente za nekretnine, Cesar je sve sredio. Kad sam razgovarao s Conteom prošle godine, rekao sam mu da ću, ako napustim Real, doći jedino u Chelsea. Rekao sam mu i da će osvojiti Premiership, što se ostvarilo. Sada želimo to ponoviti", rekao je španski nogometaš.



Morata se odlično snašao u Engleskoj te je postigao tri gola u četiri utakmice.