Monchi: Šaljemo vjerovatno posljednju ponudu Rome za Mahreza

Monchi (lijevo) i Eusebio Di Francesco (Foto: EPA)

Sportski direktor Rome Monchi kazao je da će rimski klub poslati još jednu ponudu za krilnog igrača Leicester Cityja Riyada Mahreza te da bi to mogla biti posljednja ponuda.

Roma je do sada već dva puta slala ponude za Mahreza, ali je Leicester oba puta odbio. Monchi je rekao da Roma ima i druge opcije kojima će se u potpunosti okrenuti ukoliko nova ponuda bude odbijena.



"Ne radimo samo na jednom imenu. Logično je, imamo i druge opcije. U slučaju Mahreza, to je postalo javno, dok s ostalim igračima nije. Poslali smo dvije ponude. Ovo je možda posljednja. On je jedna od opcija", kazao je Monchi.



Romi je potreban jedan kvalitetan igrač u ofanzivi pošto je Mohamed Salah u ovom prijelaznom roku za 42 miliona eura prešao u Liverpool.



Roma je u ovom prijelaznom roku dovela, među ostalim, Aleksandra Kolarova iz Manchester Cityja i Maximea Gonalonsa iz Lyona, a ukupno je na pojačanja potrošila 87,95 miliona eura.



Klub su, među ostalim, napustili Salah i Antonio Rudiger koji je za 35 miliona eura prešao u Chelsea. Od prodaje igrača Roma je zaradila nešto više od 108 miliona eura.