Monchi: Čekamo Tottijevu odluku, zamjenu za Spallettija ćemo "tiho" tražiti

Monchi

Sportski direktor Rome Monchi je istakao da će rukovodstvo kluba čekati odluku kapitena Francesca Tottija o tome da li će preuzeti neku funkciju u klubu na kraju sezone te je kazao da je Luciano Spalletti i dalje idealan trener za Vučicu.

Sportski direktor Rome Monchi je istakao da će rukovodstvo kluba čekati odluku kapitena Francesca Tottija o tome da li će preuzeti neku funkciju u klubu na kraju sezone te je kazao da je Luciano Spalletti i dalje idealan trener za Vučicu.

Monchi je prethodno rekao da će Totti povući na kraju sezonu i postati direktor Rome, no, sada više nije tako siguran da će se to dogoditi.



"Francescov potencijal je jako velik, nadamo se da ćemo ga moći iskoristiti jer poznaje Romu bolje od svih. Za mene, novajliju, on bi bio sjajan učitelj. Sačekat ćemo njegovu odluku, tražio je od nas da ga pustimo da se fokusira na zadnje utakmice te nas tako podsjetio da je dobrobit Rome važnija od svih nas", izjavio je Monchi.



Budućnost trenera Luciana Spallettija je također upitna, jer on još uvijek nije potpisao novi ugovor, a aktuelni mu ističe na kraju sezone. Monchi želi da 58-godišnji stručnjak ostane u klubu.



"Spalletti je idealan trener za Romu, želim nastaviti raditi s njim. Komuniciramo svaki dan, ostavio je sjajan utisak, vidjet ćemo šta će biti. Ako on odluči da ode, 'tiho' ćemo raditi na pronalaženju njegove zamjene", jasan je bio Monchi.