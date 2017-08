Monaco stopostotan i rekordan, Falcao fenomenalan, Metzu novi poraz

Foto: EPA

Monaco je u 3. kolu francuske Ligue 1 upisao treću pobjedu u novoj ligaškoj sezoni pri čemu je nanio treći poraz Metzu i oborio rekord francuskog fudbala. Tim iz Kneževine slavio je rezultatom 1:0 u gostima.

Monaco je u 3. kolu francuske Ligue 1 upisao treću pobjedu u novoj ligaškoj sezoni pri čemu je nanio treći poraz Metzu i oborio rekord francuskog fudbala. Tim iz Kneževine slavio je rezultatom 1:0 u gostima.

Monaco ima devet bodova i osam golova, a pet ih je postigao Falcao koji je večeras "presudio" Metzu. Ovaj 31-godišnji Kolumbijac je u prošloj sezoni u 43 nastupa u svim takmičenjima postigao 30 golova za Monaco od čega 21 gol u 29 ligaških nastupa.



U prošlom kolu Falcao je hattrickom "presudio" Dijonu u gostima, a Monaco je slavio rezultatom 4:1. U 1. kolu Monaco je kod kuće pobijedio Toulouse (3:2). Tu je Falcao postigao gol za 2:2.



Njegov večerašnji gol stigao je u 78. minuti kada je polako nastajala bojazan kod Monaca da će mu Metz otkinuti dva boda kako bi prekinuo niz od dva poraza. No, Falcao nije dozvolio Metzu da dođe do prvog boda u sezoni.



Večerašnja pobjeda znači da je Monaco oborio rekord Ligue 1 pošto je postao prva ekipa s 15 uzastopnih pobjeda u historiji najvećeg fudbalskog ranga u Francuskoj. Jasno, broje se i one pobjede s kraja protekle sezone.



Monaco je trenutno prvi na tabeli s maksimalnih devet bodova, dok je Metz pretposljednji bez ijednog boda, ali ima bolju gol-razliku od Dijona koji sutra gostuje Rennesu.