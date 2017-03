U Francuskoj ništa novo. Monaco je upisao još jedan trijumf, a najnovija žrtva bio je Bordeaux koji je iz Monte Carla ispraćen rezutlatom 2:1.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a u drugom poluvremenu u razmaku od samo šest minuta Carrasso je morao dva puta po loptu u svoju mrežu.U 68. minuti nakon kornera do lopte je došao Falcao i dodao je Mbappeu koji šutira po sredini gola, a samo iz njemu znanih razloga golman gostiju je stajao pored lijeve stative i lopta je bez problema ušla u gol.U 74. minuti Moutinho je postigao gol koji će se sigurno naći u konkurenciji za najljepši pogodak 2017. godine. Silva je ostavio povratnu loptu Portugalcu na dvadesetak metara a on je iz prve šutirao i "skinuo paučinu" iz desnih rašlji gola gostiju.Počasni pogodak Bordeaux je postigao u 84. minuti susreta. Fabinho je vratio loptu Subašiću koji se poigravao, a Rolan je to iskoristio i oduzeo mu loptu i poslao je u praznu mrežu.