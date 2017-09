Nedavno je u Gradskoj upravi Zenice gradonačelnik Fuad Kasumović održao sastanak s investitorima iz Turske i Katara koji su spremni ulagati u nogometni klub Čelik. Međutim, prema informacijama medija iz Turske, izvjesni investitor Olgun Aydin Peker optužen je za namještanje utakmica i organizovani kriminal.

Olgun Aydin Peker (desno) (Foto: Grad Zenica)

Prije dva dana u velikoj sali Gradske uprave Zenice gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je javnu promociju gdje je okupljenjim navijačima, predstavnicima zeničkog premijerligaša i građana govorio o mogućim investitorima iz Turske i Katara koji su spremni investirati milionske iznose u nogometni klub Čelik.Tada je Kasumović istakao kako investitore, koji su u to vrijeme boravili u Zenici, nije htio dovesti na prezentaciju nazvavši skup “osinjakom” u kojem su interesi oko Čelika različiti.Prema pisanjima Turkmafyasi.net, Olgun Aydin Peker je dugogodišnji predsjednik Sportskog kluba Giresun, a opće poznata činjenica je da je blizak s “kraljem istanbulskog podzemlja” Sedatom Pekerom, s kojim je, pretpostavalja se, i rodbinski povezan.Sedata Pekera istanbulski sud je u operaciji "Leptirica" osudio na 15 godina zatvora, a predmet istrage bio je i Olgun Aydin Peker koji je oslobođen.Nakon ovog događaja Olgun Aydin Peker postaje predsjednik Sportskog kluba Giresun, a vlasnik je i fudbalske menađerske agencije.Ponovo je priveden i optužen za organizovani kriminal, osnivanje oružane grupe i namještanje utakmica prilikom operacije “3. juli” koja se smatra najcrnijim danom turskog fudbala. Zajedno s predsjednikom Fenerbahčea Olgun Peker je proveo godinu dana u zatvoru, a nakon 23 suđenja pušten je na slobodu.Predsjednik NK Čelik Jasmin Memišević ističe da nisu provjeravali Pekera jer vjeruju gradonačelniku koji je doveo investitore u Zenicu.“Što se tiče njihove prošlosti, i ja sam to saznao s portala. Samo mogu reći da mi u punom jeku vodimo radnje o investicijama, revizija je u toku kako bi se ustanovio iznos duga i cifra investicije. Zaista ne bih ulazio u te afere jer nisam upoznat s njima. Komunikaciju imamo s advokatskom kancelarijom iz Sarajeva koju su angažovali da završe sve poslove. O njima znamo ono što je na panel diskusiji rekao gradonačelnik, da su ljudi provjereni i da je sve uredu. Izgledaju ozbiljno, žele investirati i samo do toga nam je stalo. Iskreno se nadamo da će se sve privesiti kraju”, kazao je Memišević.Pregovarački tim NK Čelik u naredna dva dana bi trebao krenuti u pregovore s investitorima o konkretnim aktivnostima i finansiranju.“Sve do sada, kao i utisci o njima su najbolji, advokatska kancelarija iz Sarajeva je profesionalna, ažurna i mnogo smo uradili. Sve ide boljim tokom za NK Čelik”, zaključio je Memišević u razgovoru za Klix.ba.