Mkhitaryan: Nisam se plašio za svoju budućnost u Manchester Unitedu

Henrikh Mkhitaryan (Foto: EPA)

Nogometaš Manchester Uniteda Henrikh Mkhitaryan tvrdi da nikad nije bio zabrinut da neće biti dio planova menadžera Crvenih vragova Josea Mourinha.

Dvadesetsedmogodišnji Mkhitaryan je u Manchester United stigao iz Borussije Dortmund tokom ljeta, no, početak u novom klubu nije bio lak. Odigrao je prve četiri utakmice, a nakon užasnih 45 minuta u porazu od Manchester Cityja u septembru propustio je čak osam mečeva. Istina, Armenac je bio i povrijeđen, no, kada je bio fit, Mourinho ga je ostavljao na klupi te je kao razlog naveo da je Mkhitaryanu potrebno vrijeme za adaptaciju na život u Engleskoj.



Međutim, kreativni veznjak se vratio u prvi tim te je u posljednje vrijeme postao jedan od najboljih igrača Uniteda. Nedavno se ponovo povrijedio protiv Tottenham Spursa, što je pokvarilo njegov napredak. Ipak, Mkhitaryan tvrdi da je oduvijek vjerovao u sebe te da je znao da će uspjeti.



"Nisam se plašio za svoju budućnost u Manchester Unitedu, davao sam sve od sebe na treninzima kako bih zaslužio mjesto u ekipi. Morate ga zaslužiti. Bez obzira na to što sam došao za 40 miliona funti, znao sam da mi mjesto u prvom timu nije zagarantovano. Čak i kad uđete u konkurenciju za sastav, možda ne zaigrate zbog nekih taktičkih zamisli", izjavio je Mkhitaryan.



Očekuje se da će Armenac danas zaigrati od prve minute protiv Sunderlanda.