Milošević: Pripreme idu po planu, pojačanja se uklapaju u tim

Prošlo je deset dana od početka priprema prvotimaca Radnika za proljetni dio šampionata. Od okupljanja igrača 11. januara vladaju snijeg i minusi, ali ovakve vremenske prilike ne utiču previše na plan priprema koji je zacrtao stručni štab.

Nebojša Milošević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Klub čini sve što je u mogućnosti da nam osigura normalne uslove za rad. Treninge snage i izdržljivosti izvodimo na Gradskom stadionu, dok nam je za tehničko-taktičke treninge na raspolaganju teren sa vještačkom travom u Etno-selu Stanišić, ali je i on prethodna dva-tri dana većim dijelom bio prekriven snijegom. Tokom zimske pauze klub je u okviru stadiona opremio mini teretanu, tako da određene dijelove trenažnog postupka izvodimo normalno", izjavio je trener Nebojša Milošević.



Šef stručnog štaba Bijeljinaca je uglavnom zadovoljan fizičkom spremom sa kojom su prvotimci došli na okupljanje.



"Većina nogometaša je ispoštovala program koji im je pripremljen po završetku jesenjeg dijela prvenstva, pa su na prozivku došli u očekivanom fizičkom stanju. Mnogo važnije za mene je to što su svi igrači, osim Srećkovića i na duže odsutnog Martinovića, u trenažnom procesu. Povrede su zacijelili Kojić i Krsmanović, oni malo kaskaju sa fizičkom spremom zbog prirode povreda iz kojih su izašli, ali će biti spremni za početak prvenstva. Srećković je imao problema sa leđima, trenutno završava terapije, pa ga sljedeće sedmice očekujem na treninzima", kazao je trening Radnika.



Radnik u proljetni dio prvenstva ulazi jači za Ademovića, Stojanovića, Franića, Bradonjića i Živanovića, a klub traga za još jednim pojačanjem za sredinu terena. Klub su do sada napustili Jakovljević i Fačić, slobodu u izboru nove sredine imaju Simeunović i Čelebić, dok će A. Beširović i Barjektarević najvjerovatnije na pozajmicu.



"Za nove igrače je nabitnije da se brzo uklope u novu sredinu. Ademović je već nastupao u Premijer ligi, Stojanović je imao vremena da se upozna sa klubom i igračima, a Franić je za ova tri-četiri dana koliko je sa nama pokazao veliku želju da što prije postane dio tima. Bradonjić i Živanović su mladi momci koji svakako imaju kvalitet da nose dres Radnika, jer inače ne bi bili ovdje. Radnik se u prvom dijelu sezone isticao timskim duhom i odličnom atmosferom među igračima i cilj nam je da tako i ostane", kazao je Milošević.



Radnik će prvu pripremnu utakmicu igrati u Banovićima protiv domaće Budućnosti 28. januara.