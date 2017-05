Milošević: Naslušao sam se nebuloza "balkanskih selektora", Sarajevu su trebala dva veznjaka za duplu krunu

Semjon Milošević

Jedan od onih kojima je FK Sarajevo bio i ostao u srcu svakako je nekadašnji prvotimac Bordo ekipe Semjon Milošević. Navijači su ga uvijek cijenili zbog borbenosti, iskrenosti i poštenja tokom igračkih dana, a nakon završetka karijere zbog realnih stavova i bezuslovne podrške klubu. On se oglasio nakon incidenata tokom finala Kupa BiH, incidenata nakon same utakmice te brojnih negativnih komentara javnosti na ono što se događa u i oko FK Sarajevo.

Ekipa i stručni štab su na udaru kritika nakon što je Sarajevo ostalo bez trofeja u Kupu BiH, a izvjesno je da neće osvojiti ni titulu prvaka BiH. Scenarij se ponavlja.



"Treba napomenuti da se slično dogodilo i pred sami početak sezone, tačnije pred derbi na Grbavici, kada je došla grupa navijača i napravila nepotreban pritisak na jednu potpuno novu ekipu, momke koji su prvi put u Sarajevu, u gradu, na ulici i u čarsiji. O tome se nažalost tada nije pitsao. Ekipa je sve vrijeme osporavana, ali je uprkos tome bila konkurentna cijele sezone", izjavio je Milošević.



On smatra da su Sarajevu nedostajala samo dva kvalitetna igrača kako bi sezona bila završena osvajanjem barem jednog trofeja.



"Prema mom mišljenju, uz dva vezna igrača u ovoj polusezoni, uvjeren sam da bi Sarajevo možda bilo i dvostruki šampion. Kada je klub posljednji put postao prvak, tada sam također slušao osporavanja za jednog Stojčeva, koji je uz još svega nekoliko od 70 igrača opravdao očekivanja. Tada sam rekao da ćemo ga od blata praviti", rekao je nekadašnji defanzivac ističući važnost i kvalitet igrača koji se neopravdano često nađu na udaru kritika.



Potom se kratko osvrnuo na incidente koje je napravila neodgovorna grupa navijača prijeteći nogometašima Nerminu Crnkiću i Edinu Rustemoviću.



"Ovo je Balkan, svi su selektori i stručnjaci. Da ne bih išao u detalje, svi negdje radimo i od nečega živimo, zamislite da radite za računarom i da pogriješite nešto u tekstu, pa vam dođu na vrata i prijete porodici. To se može dogoditi bilo kome, zamislite da je u pitanju vaš brat, drug, rođak. Misli li neko da oni (Crnkić i Rustemović) ne bi voljeli da su zabili? Nekom ugrožavati život zbog nogometa je samo dokaz u kakvom društvu živimo. U pitanju je svijest", kazao je Milošević.



U posljednje vrijeme se u javnosti mnogo spekuliše o navodnim namještaljkama u Premijer ligi BiH, odnosno u Ligi za prvaka.



"Naslušao sam se nebuloza za Ligu za prvaka, o namještaljkama, prodajama i štimanjima. To je dokaz koliko smo bolesno društvo. Osim sudijskih grešaka, ja ništa od toga vidio nisam, smio bih se kladiti. Sve je to život i sport", istakao je iskusni Trebinjac.



Govoreći o nezadovoljstvu navijača vodstvom FK Sarajevo, transfer politici i ostalome, Semjon je izrazio jasan stav i dao konkretan prijedlog.



"Znam da je nepovjerenje veliko, znam da ima propusta, a najveći krivac za to je onaj ko vlada klubom, dakle finansijer. Ali taj isti finansijer je dao svoej pare, 'očistio' dugove i napravio likvidan klub. Istina, ima grešaka, ali za svoje pare. Ako mi hoćemo da se pitamo, postavljamo ciljeve i slično, hajde da čovjeku damo sedam ili osam miliona i da ga ispratimo. Ne, mi bismo da nam neko plaća, a da mi prosipamo svoju volju. Taj model poslovanja nikad nigdje vidio nisam", dodao je Milošević.



Odličnu uzvratnu utakmicu finala Kupa BiH na Pecari između Širokog Brijega i Sarajeva zasjenili su incidenti i provokacije navijača domaćih, a potom i huligansko ponašanje grupe navijača Bordo ekipe prema igračima svog tima. Istakao je da na našim prostorima neće biti bolje sve dok ne "počistimo ispred svojih vrata".



"Pričamo o Širokom i skandiranju, a ponosimo li se mi događajima od preksinoć. Najprije ljudi sebe pogledajmo u oči, budimo realni prema sami sebi, pa tek onda osuđujmo druge. Hoćete da nam Savez riješi probleme koji kopaju ovo društvo? Kakav Savez, kakva pomoć, pa država je oslonac svemu, pa tako i sportu. Mislite li da naš sport ima oslonac? Kritikovati je najlakše, neću i ne mogu prihvatiti i podržati takav oblik ponašanja. Volim Sarajevo defacto i Horde zla, ali to ko radi i ko misli da treba tako, onda je izgubio kompas", završio je Milošević.



Inače, tridesetsedmogodišnji Milošević je ranije okončao nogometnu karijeru, vlasnik je UEFA-ine A licence, završio je Menadžement u sportu, a povremeno se bavi skautingom.