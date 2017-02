Mihojević: Ako budemo igrali kao na kraju prve polusezone, nemamo se čega plašiti

Nogometaši FK Sarajevo su otputovali u Tursku gdje će nastaviti pripreme za proljetni dio sezone u Premijer ligi BiH. Bordo ekipa je zadovoljna dosadašnjim radom, a prema riječima nogometaša Marka Mihojevića, cilj je nastaviti u tom ritmu i spremno dočekati proljetni dio prvenstva.

Marko Mihojević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Idemo se spremiti što bolje za nastavak sezone, čekaju nas dobri uslovi, a imat ćemo i tri kvalitetne provjere. Nadam se da ćemo se što bolje pripremiti", izjavio je Mihojević.



Sarajevo je dosad odigralo dvije prijateljske utakmice, a upisalo je pobjedu protiv Brotnja te remi s Veležom.



"U Čitluku smo dobro trenirali. Na prve dvije prijateljske utakmice noge su bile teške, odigrali smo solidno, možda protiv Veleža to nije najbolje izgledalo, ali je bilo umora. Ipak, mislim da će to u nastavku sezone biti bolje", rekao je defanzivac Sarajeva.



On se nada da će ekipa nastaviti na proljeće tamo gdje je jesenas stala.



"Volio bih da nastavimo igre s kraja polusezone, ako bude tako, nemamo se čega plašiti. Naše ambicije su izlazak u Evropu, a što se više napravi, to je bolje. Igrat ćemo na oba fronta maksimalno", završio je Mihojević.