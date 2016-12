Barcelona je na svom zvaničnom You Tube kanalu objavila kompilaciju videosnimaka Lionela Messija iz dječačkih dana dok je igrao za omladinske selekcije tog kluba. Da će postati veliki fudbaler, nije bilo teško pretpostaviti. A postao je jedan od najvećih svih vremena.

Messi je u Barcelonu stigao 2001. godine kao 14-godišnjak. Na početku je živio sa ocem i majkom koji su se preselili s njim. Međutim, majka se morala vratiti u Argentinu da živi sa njegovom braćom i mlađom sestrom."Bilo je teško, to je bila velika promjena. Mnogo toga sam ostavio iza sebe. Nisam imao priliku kao ostala djeca iz La Masije da često viđam svoju porodicu i prijatelje. Viđao sam ih jednom ili dva puta godišnje i istina je da je to bilo teško. Kada sam bio dječak imao sam san da zaigram za prvi tim, da postanem profesionalac, ali nikada nisam zamišljao da će se sve ovo desiti", kazao je Messi jedne prilike u razgovoru sa omladincima iz Barcelonine akademije Mnogo se žrtvovao, ali sve se višestruko isplatilo. Četiri puta je osvojio Ligu prvaka sa Barcelonom pri čemu je nastupio u tri različita finala. Osam puta je osvajao La Ligu i tri puta Svjetsko klupsko prvenstvo. To je samo dio svega što je postigao sa Barcelonom.Svemu tome dodao je rekordnih pet Zlatnih lopti namijenjenih najboljem igraču svijeta, a prvu je dobio 2009. godine kada je imao navršene 22 godine.Kako je igrao kao klinac, pogledajte u videu.