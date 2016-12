Meho Kodro novi trener švicarskog drugoligaša Servettea

Meho Kodro je imenovan na mjesto trenera švicarskog drugoligaša Servettea, saopćeno je na zvaničnoj stranici tog kluba.

Iz kluba su napisali da neće otkrivati detalje ugovora tako da u zvaničnom saopćenju nisu naveli dužinu ugovora, a jedino je poznato da klub sa treninzima starta 5. januara 2017. godine.



Kodro je ranije trenerski posao obavljao na mjestu selektora Bosne i Hercegovine, ali je ta epizoda trajala nešto više od četiri mjeseca - od januara do maja 2008. godine.



Nakon selektorske klupe Bosne i Hercegovine Kodro je od jula 2010. do juna 2013. godine predvodio drugi tim Real Sociedada, a onda je od kraja septembra 2014. do kraja aprila 2015. godine vodio Sarajevo, što je bio njegov posljednji trenerski angažman prije dolaska u Servette.



Servette je trenutno član druge švicarske lige i peti je na tabeli sa 25 bodova, čak 23 boda manje od prvoplasiranog Ciriha.